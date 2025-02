Tilapäisen suojelun sujuva jatkuminen varmistetaan 

Tilapäisen suojelun antaminen muuttuu sujuvammaksi niin suojelua saavien kuin viranomaisten näkökulmasta. Valtioneuvosto esitti istunnossaan 27.2. muutoksia ulkomaalaislakiin ja ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännökseen. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa lakimuutokset 28.2.

Lakimuutokset koskevat Ukrainan sotaa paenneita mutta myös muita mahdollisia tilapäisen suojelun tilanteita tulevaisuudessa. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta tulee voimaan 5.3.2025. Laki ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta tulee voimaan 4.3.2025.

Tilapäinen suojelu perustuu EU:n tilapäisen suojelun direktiiviin, joka otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa 4.3.2022 sen jälkeen, kun Venäjä oli käynnistänyt hyökkäyssodan Ukrainassa.

Euroopan unionin neuvosto päätti kesäkuussa 2024 tilapäisen suojelun jatkamisesta neljännellä vuodella 4.3.2026 saakka. Sinä aikana, kun päätös on voimassa, Suomi ja kaikki EU-maat ovat velvollisia myöntämään päätöksessä määritetylle ryhmälle tilapäistä suojelua ja sen osoitukseksi oleskeluluvan.

Ukrainan kriisin pitkittyessä on syntynyt tarve tilapäisen suojelun lainsäädännön muuttamisesta.

Oleskelulupa on suoraan lain nojalla voimassa koko tilapäisen suojelun ajan

Tilapäisen suojelun enimmäiskestoksi on säädetty kolme vuotta, joka tulee Ukrainan tilanteen vuoksi annettavan tilapäisen suojelun osalta täyteen 4.3.2025. Ulkomaalaislain muutoksilla taataan ukrainalaisten tilapäisen suojelun sujuva jatkuminen tämän jälkeen.

Jatkossakin tilapäistä suojelua saavien henkilöiden oleskelulupien ja oleskeluoikeuden osoitukseksi annettavien oleskelulupakorttien voimassaolo jatkuu suoraan lain nojalla. Ne ovat voimassa koko sen ajan, kun valtioneuvoston päätös tilapäisen suojelun antamisesta on voimassa. Muutos vastaa pääpiirteissään lakiin tammikuussa 2023 tehtyä väliaikaista muutosta, jonka voimassaolo päättyy 4.3.2025.

Tilapäisen suojelun oleskelulupa olisi jatkossa aina tilapäinen. Jos tarkoituksena on asettua Suomeen pysyvämmin, niin henkilö voi siirtyä esimerkiksi työ- tai opiskeluperusteiselle oleskeluluvalle.

Eräiden kolmansien maiden kansalaisten osalta tilapäinen suojelu päättyy

Tilapäinen suojelu koskee jatkossakin Ukrainan kansalaisten ja heidän perheenjäsenten lisäksi niitä kolmansien maiden kansalaisia, joilla on Ukrainassa pysyvä oleskelulupa tai jotka ovat saaneet siellä kansainvälistä suojelua.

Sen sijaan Suomi ei enää jatka tilapäisen suojelun antamista niille Ukrainasta paenneille noin 200:lle sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, joilla ei ole ollut Ukrainassa pysyvää oleskelulupaa tai jotka eivät ole saaneet kansainvälistä suojelua. Näiden henkilöiden osalta ei enää ole tarvetta tilapäiselle suojelulle, koska he voivat lähtökohtaisesti palata kotimaahansa. Heidän osaltaan tilapäinen suojelu päättyy 31.3.2025. Maahanmuuttovirasto on tiedottanut henkilöitä asiasta.

Ukrainalaiset ovat jättäneet Suomessa noin 79 000 tilapäisen suojelun hakemusta

Ukrainalaiset ovat jättäneet Suomessa yhteensä noin 79 000 tilapäisen suojelun hakemusta vuodesta 2022. Suomessa on tällä hetkellä noin 45 000 tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista. Vastaanottojärjestelmässä on noin 15 200 ukrainalaista ja kotikunnan on saanut noin 30 000 ukrainalaista. Loppujen arvioidaan palanneen takaisin Ukrainaan tai siirtyneen muualle EU-alueelle.

Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille

Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2025 VN 13/2025

Tilapäisen suojelun jatkaminen

Sisäministeriö