Toinen veitsihyökkäys ranskalaisella metroasemalla – viidakkoveitset yleistyneet kaduilla

Viidakkoveitsistä näyttää nykyään olevan tulossa eurooppalaisten katutappelujen suosikkiaseita. Etelä-Ranskassa sijaitsevassa Toulousen kaupungissa sijaitsevalla Bagatellen metroasemalla puhkesi viime lauantaina miesjoukon välinen tappelu, jossa käytettiin näitä teräaseita.

Noin kello 18.00 kolme miestä alkoi tapella aseman laiturilla, kun yllättyneet ohikulkijat katselivat vierestä. Yksi miehistä veti lopulta esiin macheten ja alkoi lyödä sillä muita.

Turvakamerat tallensivat väkivaltaisen kahakan. Poliisin saapuessa paikalle kaikki kolme miestä olivat kuitenkin jo paenneet. Poliisit löysivät verisen macheten tapahtumapaikalta sekä yhden miehen jättämän takin Toulousen asemalta.

Aluksi ei ollut mitään johtolankoja. Vajaan tunnin kuluttua tappelusta paikallinen poliisi sai kuitenkin puhelun Purpanin sairaalasta. Puhelussa kerrottiin, että kaksi miestä oli juuri otettu sairaalaan, ja heillä oli veitsen aiheuttamia vammoja. Toista heistä oli lyöty päähän ja toista oli haavoitettu käteen.

Toinen uhreista kieltäytyi yhteistyöstä tutkinnan kanssa, mutta toinen suostui antamaan lausunnon, minkä jälkeen epäilty otettiin kiinni. Epäilty kuitenkin vapautettiin lopulta, koska tutkijat poissulkevat hänen osallisuutensa, kertoo ranskalainen uutistoimisto La Depeche.

Tappelun motiivi sekä machetea heiluttaneen hyökkääjän henkilöllisyys ovat toistaiseksi tuntemattomia. Tutkinta jatkuu edelleen.

Satunnaiset puukotukset ja hyökkäykset Ranskan metroliikenteessä ovat arkipäivää. Vasta tammikuussa epäilty puukotti toista miestä kaulaan sen jälkeen, kun tämä oli vahingossa kävellessään törmännyt epäiltyyn portaiden lähellä Guillotièren metroasemalla Ranskan Lyonissa. Epäilty on edelleen karkuteillä.

JUST IN: 🇫🇷🚨 A suspect stabbed another man in the neck after he was accidentally bumped near the stairs in the Guillotière metro station in the French city of Lyon.

The suspect has been on the run since Sunday. .pic.twitter.com/i2FzoUdDzd

— Remix News & Views (@RMXnews) January 28, 2025