”Transnainen” voitti biologisen naisen olympialaisnyrkkeilyssä 46 sekunnin jälkeen

Kaksi kiisteltyä osallistujaa ovat algerialainen Imane Khelif ja taiwanilainen Lin Yu-ting. Viime vuonna Kansainvälinen nyrkkeilyliitto kielsi molemmilta osallistumisen MM-kilpailuihin, kun he olivat epäonnistuneet niin sanotuissa sukupuolenkelpoisuustesteissä.

Torstaina oli vuorossa ”transnaiseksi” identifioituneen Khelifin ensimmäinen olympiaottelu italialaista Angela Carinia vastaan. Ottelu kesti alle minuutin, ja se keskeytettiin jo muutaman iskun vaihdon jälkeen.

Lopun ottelusta teki Carini, joka käveli pois ja luopui koko ottelusta, mitä kuvailtiin äärimmäisen epätavalliseksi olympialaisnyrkkeilyssä. Ottelun päätyttyä Carini ei halunnut kätellä Khelifiä , vaan hän polvistui kehässä ja itki pettymystään sydäntä särkevästi.

Jälkeenpäin ja kyynelehtivä Carini kertoi lopettaneensa, koska hänen nenässään tuntui kovaa kipua heti ensimmäisten iskujen jälkeen. Hän korosti, ettei kyseessä ollut poliittinen kannanotto eikä hän alkuaan ollut kieltäytynyt ottelemasta Khelifiä vastaan.

”Tunsin terävää kipua nenässäni, ja kokeneena nyrkkeilijänä sanoin ”nyt riittää”, koska en halunnut… en halunnut, en pystynyt viemään ottelua loppuun asti”, Carini sanoi.

Hän sanoo myös olevansa tottunut kestämään kipua, mutta hän ei ollut koskaan saanut näin kovia iskuja ja jatkaminen oli mahdotonta.

Italialaisnainen juoksi itkien ottelun jälkeen kameran eteen, ja kohtaukset ovat nyt järkyttäneet monia. Hänen valmentajansa pysytteli kuitenkin poliittisesti korrektina kommentoidessaan tapausta.

”Hän kertoi, ettei halunnut otella. En tiedä tarkalleen, miten se tapahtui tai miksi. Luulen, että häneen on vaikuttanut hiukan kaikki puheet siitä, että ’hän on mies, se on vaarallista sinulle’, valmentaja kertoi medialle.

Imane Khelif poistui ottelupaikalta heti ottelun päätyttyä vastaamatta kysymyksiin, tiedotusvälineiden mukaan.

Lauantaina on Khelifin seuraava ottelu.

NOW – Angela Carini (blue) abandons her fight against Imane Khelif, who failed a gender test, at the Olympics. The ”fight” lasted less than a minute. pic.twitter.com/MFyow0yokz

X-viestipalvelun käyttäjät raivostuivat biologisen miehen oikeudesta nyrkkeillä naistensarjassa ja nousivat tukemaan Carinia , jonka olympiaunelmat särkyivät wokeismin kustannuksella.

”Se mitä näin. Naisen, jota mies löi NIIN kovaa päähän, että hän päätti viisaasti keskeyttää sen, koska hän tiesi, että jos hän ei tekisi niin, hän loukkaantuisi vakavasti tai pahemmin. Verta, hikeä, kyyneleitä, harjoittelua, unelmia… särkyi…..”, kommentoi eräs käyttäjä.

What I saw.

A woman getting hit SO hard, in the head, by a man, that she wisely chose to stop it, because she KNEW if she didn’t, she’d be seriously injured or worse.

Blood, sweat, tears, training, dreams…shattered….

The ABSOLUTE STATE of this…@iocmedia

Angela Carini. 💔❤️ pic.twitter.com/hwOoINTpJU

— James Dreyfus (@DreyfusJames) August 1, 2024