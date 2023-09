Yhdysvaltalaisen transvestiitin nimittämistä sotilaalliseksi tiedottajaksi on voitu pitää Kiovassa taktisena neronleimautuksena, sillä Kiova tarvitsee jatkuvasti lisää rahaa ja aseita länsimaiden marxilaisilta kulttuurimailta.

Fria Tider uutisoi nimityksestä vasta kuukausi sitten, mutta jo nyt 46-vuotias ”Sarah Ashton-Cirillo”, kuten hän itseään kutsuu, on noussut huomion keskipisteeksi.

Ashton-Cirillo uhkaili viime viikolla videolla, jota verrattiin Pohjois-Korean propagandaohjelman kauhuelokuvaversioon, ”propagandisteja”, jotka ”metsästettäisiin” ja ”rangaistaisiin”.

”Ensi viikolla venäläisten paholaisten hampaat kiristelevät entistä kovemmin ja raivotautiset leuat napsahtavat hallitsemattomassa raivossa, kun maailma katsoo, kuinka yksi Kremlin suosikkipropagandisteista joutuu maksamaan rikoksistaan”, transvestiitti julisti.

Since there are several people asking for this video and many discussing it on Telegram and across social media channels, here is my latest episode of Russia Hates the Truth.

The russians and their supporters are gnashing their teeth as predicted.

pic.twitter.com/Bdr1yddFN3

— Sarah Ashton-Cirillo (Ukrainian TDF Media) (@SarahAshtonLV) September 13, 2023