Ukraina: Venäjä laukaisi ensimmäisen ei-ydinrakenteisen ICBM-ohjuksen Ukrainaa vastaan

Venäläinen ICBM voidaan helposti varustaa useilla ydinkärjillä, eli kyseessä oli selvästi varoituslaukaus.

Todennäköisesti koko Ukrainan sodan tärkeimmän hetken aikana Venäjä on laukaissut mannertenvälisen ballistisen ohjuksen (ICBM) Ukrainaa vastaan. Se on osunut Dniproon. On ensimmäinen kerta, kun Venäjä on koskaan käyttänyt tällaista asetta kilpailevaa maata vastaan.

Ohjusiskusta on tihkunut videokuvaa, ja siinä näyttää siltä, että taistelukärkiä sataa alas kaupunkiin. Vaikka ne eivät olleetkaan ydinohjuksia, siirtoa pidetään selvänä varoituslaukauksena siitä, mihin Venäjä kykenee, jos konflikti yltyy ydinaseiden käyttöön.

Kiovan ilmavoimat vahvistivat hyökkäyksen, joka tapahtui sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ja Britannian ohjuksia käytettiin kohteita vastaan ensimmäistä kertaa tällä viikolla. Moskova on varoittanut, että tällainen liike voisi johtaa kolmanteen maailmansotaan.

Kiovan ilmavoimien mukaan hyökkäys kohdistui kaupungin kriittiseen infrastruktuuriin ja tuotantolaitoksiin, mutta on epäselvää, mitä vahinkoa isku on aiheuttanut.

ICBM-ohjukset voidaan laukaista tuhansien kilometrien päähän osumaan kohteisiin toisella puolella maailmaa, ja ne voidaan varustaa lukuisilla ydinkärjillä. Nämä taistelukärjet irrotetaan ohjuksesta, ja monissa tapauksissa ne voidaan ohjata useisiin kohteisiin itsenäisesti. On myös mahdollista käyttää tavanomaisia taistelukärkiä. Tällä hetkellä on epäselvää, millaisia ammuksia Dniproon tehtyyn ohjusiskuun käytettiin, vaikka on kerrottu, että ne eivät olleet ydinohjuksia.

Ohjus laukaistiin Kiovan ilmavoimien mukaan Venäjän Astrakanin alueelta.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: