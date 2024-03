Unkari aikoo vapauttaa 2 miljardia euroa jäädytettyjä EU:n varoja

Unkari saa 2 miljardia euroa jäädytettyjä EU-varoja, mutta ainakin seuraavat 19 miljardia euroa odottavat Brysselissä.

Unkari on varmistanut toiset 2 miljardia euroa jäädytettyjä EU:n varoja sen jälkeen, kun Euroopan komissio totesi, että pääministeri Viktor Orbánin hallitus täytti useita ehtoja.

Unkarilainen uutistoimisto Portfolio uutisoi asiasta ensimmäisenä EU-lähteestä, vaikka Euroopan komissiolta ei ole vielä saatu virallista vahvistusta.

”Unkarin hallitus pystyi täyttämään vielä kaksi koheesio-ohjelmiin sovellettavista 16 temaattisesta ehdosta. Unkari täytti kohdat, jotka liittyvät koulutukseen ja sukupuolten tasa-arvoon tähtääviin puitteisiin. Näin ollen koheesio-osuudesta voi tulla käyttöön hieman yli 2 miljardia euroa jo olemassa olevan lisäksi”, kertoi lähde Portfoliolle.

Uutinen tulee sen jälkeen, kun Unkari sai 10 miljardia euroa jäädytettyjä varoja sitoutumisestaan oikeuslaitoksen uudistuksiin.

EU:lla on kuitenkin edelleen noin 19 miljardia euroa jäädytettyjä varoja, jotka se sanoo pidättävänsä erilaisten oikeusvaltiorikkomusten ja Unkarin maahanmuuttovastaisen asenteen vuoksi.

Remix Newsin lyhyellä videolla kerrotaan Orbánin vastanneen EU:n kiristysyritykseen sanomalla, että Unkari ei muuta kantaansa LGBT-kysymyksiin ja maahanmuuttoon mistään rahasummasta.

Portfolion mukaan ”saadakseen korvauksen jäsenvaltioiden on täytettävä kaikki 4 laaja-alaista ja temaattista lupaehtoa, jotka liittyvät niiden ohjelmiin.”. Ehtoja on noudatettava koko ohjelmakauden ajan. Unkarin tapauksessa on 16 temaattista lupaehtoa, jotka koskevat tiettyjä aloja ja sektoreita, kuten koulutusta, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja työmarkkinoihin liittyviä uudistuksia.”

Portfolion mukaan Unkarin hallitus onnistui toteuttamaan asianmukaiset toimet julkisen koulutuksen lain osalta, mikä oli myös edellytys opettajien palkkojen maksamiselle.

Lähde: Remix