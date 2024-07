Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó sanoi, että kenelläkään muulla eurooppalaisella poliitikolla ei ole Orbánin kaltaista pääsyä maailman johtajien luo.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán on tällä hetkellä ainoa eurooppalainen poliitikko, joka on tervetullut kaikkialle maailmaan, väittää hänen ulko- ja kauppaministerinsä Péter Szijjártó.

Sosiaalisessa mediassa julkaistussa viestissä Szijjártó kehui Unkarin johtajan olevan ainutlaatuisessa asemassa ja kykenevän saattamaan maailman johtajat yhteen ja edistämään diplomatiaa.

”Kukaan Euroopassa ei ole nykyään sellaisessa asemassa, että hän voisi tavata Kiinan presidentin, Venäjän presidentin, Ukrainan presidentin, Turkin presidentin ja Yhdysvaltain entisen – ja monien mielestä tulevan – presidentin samalla viikolla”, Szijjártó kirjoitti.

”Tosiasia on, että elämme valtavan eskalaation varjossa”, ministeri korosti ja lisäsi: ”On selvää, että tämän sodan jännitteet, jotka eivät lähiaikoina suinkaan ratkea itsestään, tulevat vielä vakavoitumaan.”

Samaan aikaan Szijjártó sanoi, että ”ainoa tapa estää eskaloituminen, pelastaa ihmishenkiä ja estää lisätuhot on varmistaa, että osapuolilla on mahdollisuus neuvotella rauhasta mahdollisimman pian”.

Unkarin ulkoministeri korosti myös, että ”konfliktissa on sotivien osapuolten lisäksi kolme suurta maailmanpoliittista toimijaa: Kiina, joka kannattaa rauhaa ja jolla on jo rauhansuunnitelma, ja Yhdysvallat, joka on tällä hetkellä kampanjakaaoksessa, sekä Euroopan unioni, joka on toistaiseksi vain kopioinut Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa.”

Szijjártó sanoi, että ”jos kaksi näistä kolmesta toimijasta työskentelisi rauhan puolesta eikä syventäisi konfliktia, se loisi sotaa käyville osapuolille mahdollisuuden siirtyä kohti rauhaa”.

Lähde: Remix News