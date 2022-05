Uudenmaan Akseli: Miksi suomalainen vasemmisto tukee terrorismia?

Nato-tilanteen seurauksena kurdilainen terrorismi on tänä päivänä ajankohtaisempi kysymys Suomessa kuin koskaan aiemmin.

Viimeisimmässä kannanotossaan Akseli kyseenalaistaa vakavasti Vasemmiston jo vuosia kestäneen hiljaisen yhteistyön Lähi-itäläisen terrorismin kanssa.

Tästä herääkin kysymys; miksi tällaista toimintaa suvaitaan?

Uudenmaan Akselin kannanotto kokonaisuudessaan:

Viime aikoina jo vuosikymmeniä kestänyt Lähi-idän konflikti Turkin valtion ja kurdien välillä on muuttunut ajankohtaiseksi. Konfliktin merkittävyys Suomessa on yllättäen kasvanut, kun esteeksi Suomen ja Ruotsin hyväksymiselle Pohjois-Atlantin puolustusliiton jäseniksi ovat muodostuneet tietyt Turkin esittämät vaatimukset. Turkki on syyttänyt kahta pohjoismaata terrorijärjestöksi luokitellun Kurdistanin työväenpuolueen (PKK) tukemisesta ja sen jäsenten suojelemisesta. Mutta onko näille väitteille todellisuudessa perää? Suomesta löytyy yksi hallituspuolue, joka nuorisojärjestönsä kanssa on vastuuttomasti jo vuosikaudet tehnyt hiljaista yhteistyötä Euroopan unionin, Yhdysvaltojen ja monen muun arvovaltaisen tahon terrorijärjestöksi luokitteleman – busseja ja ruokakauppoja pommittaneen – äärijärjestön kanssa. Kaninkoloa tutkimalla yhteys suomalaisen vasemmiston ja Lähi-idän terrorismin välillä vain selkenee. Herääkin kysymys; Miksi tällaista toimintaa suvaitaan?

Suomalainen vasemmisto on jo vuosikaudet avoimesti sympatisoinut ja tukenut terrorijärjestö PKK:ta, joka on ajan saatossa syyllistynyt niin siviileihin kuin viranomaisiin kohdistuneisiin pommituksiin. Järjestö ei kaihda mitään siviileihin kohdistuvaa terroria separatististen päämääriensä tavoittamiseksi: ansioluettelosta löytyy jopa suomalaismatkailijoiden sieppaus panttivangeiksi. Viimeisin julkinen tuenosoitus äärijärjestölle tapahtui vain kaksi kuukautta sitten, kun Vasemmistonuoret tekivät Vasemmistoliiton puoluekokouksessa aloitteen PKK:n poistamisesta EU:n terroristijärjestöjen listalta, huolimatta monista PKK:hon suoraan liitettävistä terroriteoista. Emopuolueen sosiaalisesta mediasta löytyy myös kuva, jossa kansanedustaja Hanna Sarkkinen poseeraa PKK:hon yhteydessä olevien aseellisten kurdiryhmien lippujen kanssa. Näiden lisäksi Vasemmistonuoret ovat vaatineet aseellista tukea kurdijärjestöille, sekä antaneet tukensa terrorijärjestön perustajaa, Abdullah Öcalania, avoimesti ihailevalle ulkomaalaiselle puolueelle, jopa vieraillen puolueen tapahtumassa. (HDP) Kaiken tämän lisäksi on enemmän sääntö kuin poikkeus, että Vasemmistonuorten mielenosoituksissa heilutetaan PKK:n lippuja.

Helsingin Vasemmistonuorten järjestämä mielenosoitus ”Ketään ei jätetä” syksyltä 2021.

Selvien sympatioiden lisäksi on kuitenkin kaikista pysäyttävintä, että Vasemmistonuoret on myös itse suoraan kytköksissä kurdien terrorijärjestöihin. Akseliin yhteydessä ollut henkilö on lähettänyt kuvia Vasemmistonuorten yksityisistä keskusteluryhmistä, jossa kerrottiin mm. seminaarista, jossa “kokeneet toverit Kurdistanin vapautusliikkeestä” tulisivat mainostamaan terrorijärjestö PKK:n aiemmin mainitun perustajan Abdullah Öcalanin ajatuksia. Kyseisten toverien tausta ”vapautusliikkeessä” tuskin rajoittuu aatteellisiin pullakahveihin.

Eräät lähteet ovat kertoneet Akselille Vasemmistonuorten entisen pääsihteerin Henrik Jaakkolan jakaneen oheisessa kuvassa näkyvää kutsua ja kertoneen Vasemmistonuorten saaneen järjestönä kutsun terrorijärjestö PKK:n vuosijuhlaan. Samalla Jaakkola sanoi tapahtumasta seuraavaa: ”Itse olen käynyt useana vuonna paikan päällä, hyvää ruokaa ja hyvä meno.” Kuten aiemmin mainittiin, Vasemmistonuoret ovat myös vierailleet ulkomailla terrorijärjestön perustajaa Abdullah Öcalania avoimesti ylistävissä tapahtumissa. Vasemmistonuoret ovat myös itse verkkosivuillaan kertoneet tekevänsä virallista yhteistyötä PKK:ta ideologisesti lähellä olevan “Kurdien demokraattisen yhteisökeskuksen” kanssa, joka avoimesti kertoo PKK-kytköksistään sosiaalisessa mediassa. Vasemmistonuorten yksityisissä keskusteluissa Henrik Jaakkola on myös jopa täysin avoimesti myöntänyt, että Vasemmistonuorten viralliset yhteistyöjärjestöt ovat kytköksissä useisiin kansainvälisiin terrorijärjestöihin, kuten Kurdistanin työväenpuolueeseen (PKK) ja Kurdistanin vapaa elämä -puolueeseen (PJAK). Jaakkola sanoi tämän lisäyksenä Vasemmistoliiton viime kuntavaalien ehdokkaan Atte Toikkasen viestiin, jossa hän sanoi käsittäneensä Vasemmistonuorten kannattavan järjestönä PKK:n toimintaa, lisäten, että itsekin kannattaa sitä.

Hallituksessamme istuu Suomen NATO-prosessin aikana puolue, joka tekee yhteistyötä toista NATO-maata vastaan konfliktissa olevan, lapsisotilaita käyttävän terroristijärjestön kanssa. Puolue, jonka pitäisi hallituksessa edustaa Suomea vastuullisesti, tukee hirmutekoja, joita harva suomalainen hyväksyisi. Ei tarvitse kuin pintaa raaputtaa, niin alta paljastuu vanhakantainen, väkivaltainen kommunismin tunkkainen tuulahdus; sellaisen ideologian, joka kykenee vain tuhoamaan. Sen välineeksi kelpaa mikä tahansa, myös naisia ja lapsia pommittavat terroristit. Tällaisella puolueella ei pitäisi olla mitään asemaa suomalaisessa politiikassa.

Tiedätkö lisää Vasemmistonuorten ja PKK:n yhteistyöstä? Laita sähköpostia osoitteeseen uudenmaanakseli@gmail.com.

Lähde: Uudenmaan Akseli