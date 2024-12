Uusi pääministeri syyrialaisille: Tulkaa kotiin!

Ulkonaliikkumiskielto Syyrian pääkaupungissa Damaskoksessa ja sitä ympäröivillä alueilla on kumottu Bashar al-Assadin maallisen hallinnon syrjäyttämisen jälkeen. Mohammed al-Bashirin johtama uusi jihadistinen siirtymähallitus rohkaisee nyt syyrialaispakolaisia palaamaan maahan.

Luoteis-Syyriassa sijaitsevan irtautuneen valtion entinen alueellinen jihadistijohtaja Mohammed al-Bashir nimitettiin tällä viikolla väliaikaiseksi pääministeriksi.

Hän johtaa siirtymävaiheen hallitusta maaliskuuhun 2025 asti sen jälkeen, kun Hayat Tahrir al-Sham -järjestön (HTS), aiemmin virallisesti al-Qaidaan kuuluneet jihadistit ottivat Damaskoksen nopeasti haltuunsa.

Pääministeri kehottaa nyt Syyriasta paenneita Syyrian kansalaisia palaamaan kotiin, kertoo Xinhua.

Bashar al-Assad pakeni maasta hyökkäyksen aikana, joka päätti Assadin perheen 50 vuotta kestäneen hallinnon.

HTS:n johtaja Abu Mohammed al-Jolani on vannonut tuovansa oikeutta Assadin hallinnon ”uhreille” ja ilmoittanut, että kidutukseen syyllistyneitä ei armahdeta. Samaan aikaan uusi johto yrittää rauhoitella maan uskonnollisia ja etnisiä vähemmistöjä lupauksilla suojelluista oikeuksista.

Koillis-Syyriassa kurdijoukot ovat allekirjoittaneet Yhdysvaltojen välityksellä tulitauon Turkin tukemien puolisotilaallisten joukkojen kanssa strategisesti tärkeässä Manbijin kaupungissa, jossa on käyty kiivaita taisteluita. Viime viikkojen väkivaltaisissa yhteenotoissa on kuollut yhteensä yli 218 taistelijaa.

Samaan aikaan Turkin tukemat joukot ovat vallanneet Tal Rifaatin Pohjois-Syyriassa, mikä heikentää entisestään alueen kurdijoukkoja. Ankara pitää Syyrian kurdien YPG:tä, joka hallitsee Yhdysvaltain tukemia SDF-joukkoja, terroristiksi leimatun PKK:n jatkeena. Iran kuitenkin vähättelee Assadin kaatumisen merkitystä ja väittää, ettei sen vaikutusvalta alueella ole kärsinyt. Myös Qatar valmistautuu avaamaan uudelleen suurlähetystönsä Damaskoksessa ja lupaa tukea Syyrian jälleenrakennusta.

Lisäksi humanitaarinen tilanne maassa on vakava. YK:n mukaan väestö kärsii vakavasta elintarvikepulasta, ylikuormitetuista sairaaloista ja laajalle levinneistä siirtolaisuuksista. Leivän hinta on noussut 900 prosenttia, ja yli miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa sen jälkeen, kun jihadistit aloittivat hyökkäyksensä marraskuun lopussa.

