Uusi Ruotsi: Vähintään yksi pommi-isku päivässä

Ruotsissa on viime aikoina tapahtunut pommi-iskuja joka päivä, ja suurista ponnisteluista huolimatta tilanne ei ole parantunut tuntuvasti, kuten poliitikot ja hallituksen virkamiehet ovat innokkaasti väittäneet eri lausunnoissaan. Erään kriminologin mukaan vain sotaa käyvissä maissa tapahtuu enemmän pommi-iskuja kuin Ruotsissa.

Uudenvuodenpäivän jälkeen Ruotsissa on tehty jopa 30 pommi-iskua, joista monet kohdistuvat Tukholman kerrostaloihin. Viimeksi tiistai-iltana pommi räjähti Bagarmossenissa Etelä-Tukholmassa. Kaksi ihmistä on pidätetty iskun jälkeen.

Viime viikon torstai-iltana Tukholman eteläisessä Farstassa räjähti pommi, jossa loukkaantui kaksi ihmistä. Räjähdys oli niin voimakas, että koko kerrostalon viisi kerrosta vaurioitui.

Joulupäivän jälkeen tapahtuneen kiihtymisen sanotaan liittyvän jengijohtajien Rawa ”Kurdikettu” Majidin ja Ismail ”Mansikka” Abdon väliseen veriseen konfliktiin.

Pommin aiheuttama tuho Fullerössä. Kuva: Ruotsin Poliisi.

Vain sotaa käyvissä maissa on enemmän räjähdyksiä

Vertaillakseen Ruotsia tutkijoiden olisi mentävä Pohjoismaiden ja Euroopan ulkopuolelle ja aina Meksikoon asti löytääkseen sellaisen maan, jossa ei ole sotaa ja jossa pommeja laukaistaan ja räjäytetään enemmän kuin täällä. ”Ruotsi erottuu täysin muista”, sanoi kriminologi Ardavan Khoshnood vuonna 2023.

Kriminologin mukaan vain sotaa käyvissä maissa räjäytetään enemmän kuin Ruotsissa.

”Kun kollegani Tukholmassa tarkastelivat tätä, he huomasivat, että Meksiko on ainoa maa maailmassa, joka ei ole sodassa ja jossa on enemmän räjähdyksiä kuin Ruotsissa. Edes Yhdysvalloilla ei ole räjähdysongelmaa”, Khoshnood kertoi TT:lle.

Pommin aiheuttama tuho Hässelbyssä. Kuva: Ruotsin Poliisi.

”Tilanne on vakava”

Oikeusministeri Gunnar Strömmer (M) on hiljattain kommentoinut uudenvuodenpäivän jälkeen alkanutta väkivaltaista eskaloitumista. Oikeusministerin mukaan Ruotsin kansan ei pidä tottua tähän kehitykseen.

Strömmer on tavannut Ruotsin poliisiviranomaisen saadakseen yleiskuvan tilanteesta ja selvityksen toteutetuista toimenpiteistä. Näihin kuuluu muun muassa väestön kuuntelu.

Poliisi on myös ottanut käyttöön huomattavia voimavaroja ”kierteen katkaisemiseksi”. Näillä sanoilla oikeusministeri kuvailee Ruotsissa laajalle levinnyttä jengiväkivaltaa.

”Tilanne on vakava”, oikeusministeri sanoi myös valtion televisiolle.

Paljon pommi-iskuja vuonna 2024

Poliisi on hiljattain julkaissut tilastojaan aseellisesta jengiväkivallasta vuodelta 2024. Keskimäärin neljä ihmistä ammuttiin kuoliaaksi joka kuukausi ja yli yksi ihminen viikossa. Ampumisten määrä on hieman vähentynyt, mutta niitä voidaan edelleen laskea satoja.

Vuonna 2024 jengiammuskeluissa ammuttiin 44 ihmistä kuoliaaksi, keskimäärin lähes neljä ihmistä kuukaudessa. Lisäksi 57 ihmistä ammuttiin samoissa yhteyksissä eli yli yksi ihminen viikossa. Kirjattuja ampumisia oli yhteensä 270, mikä tarkoittaa, että vuoden kolmesta päivästä yli kahtena päivänä ammuttiin.

Myös pommi-iskujen määrä on edelleen korkea, sillä viime vuonna kirjattiin 129 tapausta. Pommi-iskujen yrityksiä oli 60 eli enemmän kuin yksi teko viikossa, kun taas valmisteltuja pommi-iskuja oli 128.

