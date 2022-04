Väärinkäytösepäily YK:n projektipalvelutoimisto UNOPS:ssa

Kööpenhaminassa päämajaansa pitävä YK:n projektipalvelujen toimisto UNOPS (United Nations Office for Project Services) on tiedottanut ulkoministeriötä, että sen vaikuttavuussijoittamisen ja innovaatiotyön S3i-ohjelmatoimiston johtajaan kohdistuvasta väärinkäytösepäilystä on aloitettu sisäinen tutkinta.

Tutkinnasta vastaa YK:n sisäisen tarkastuksen toimisto OIOS (UN Office of Internal Oversight Services), joka on YK:n pääsihteerin alla toimiva sisäinen ja itsenäinen tarkastuselin. UNOPS toimittaa asiasta lisätietoja tutkinnan edetessä.

UNOPS:n S3i-ohjelmatoimisto sijaitsee Helsingissä. UNOPS raportoi asiasta Suomelle ja sopimuksen mukaisesti Suomen rahoitus S3i-ohjelmalle on jäädytetty, kunnes asiassa on saatu perusteellinen selvitys. S3i-ohjelmatoimiston johtaja on siirretty sivuun tehtävistään.

Ulkoministeriö suhtautuu erittäin vakavasti kumppanijärjestöissä tapahtuviin väärinkäytösepäilyihin. Ulkoministeriö seuraa asian selvittämistä tiiviisti ja korostaa, että kaikki tapaukseen liittyvät yksityiskohdat tulee selvittää huolellisesti ja systemaattisesti.

Lähde: ulkoministeriö