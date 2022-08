Venäjä polttaa päivässä 10 miljoonan euron edestä kaasua, joka olisi lähetetty Eurooppaan

Norjalaisen tutkimusyhtiön Rystad Energyn vanhempi varatoimitusjohtaja Sindre Knutsson kertoi Sky Newsille perjantaina, että venäläiset polttavat päivittäin 4,34 miljoonaa kuutiometriä kaasua noin 10 miljoonan euron arvosta, mikä tuhoaa polttoainetta. Se riittäisi 1,5 miljoonan eurooppalaisen kodin tarpeisiin.

Poltto tapahtuu LNG-laitoksessa venäläisessä Portovajan kaupungissa, joka sijaitsee Pietarista luoteeseen lähellä Suomen rajaa. Laitos sijaitsee lähellä Saksaan johtavan Nord Stream 1 -meriputken kompressoriasemaa.

Venäjä leikkasi kaasuvirtauksen Nord Stream 1:n läpi 20 prosenttiin nimelliskapasiteetistaan heinäkuun lopulla, mikä saattoi päätökseen sarjan eskaloituvia rajoituksia, joiden oletettiin ilmeisesti johtuvan kompressoriturbiinin ”teknisistä ongelmista”.

Russia is burning off large amounts of natural gas that it previously would have exported to Germany through the Nord Stream 1 pipeline, analysis suggests https://t.co/nGfnbjE7KY

— Sky News (@SkyNews) August 26, 2022