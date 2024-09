Viisi nuorta sieppasi, kidutti ja raiskasi 15-vuotiaan pojan muslimien asuinalueella

He raahasivat teinin metsään ja hakkasivat ja raiskasivat hänet raa’asti, kertoo poliisi.

Viisi henkilöä sai syytteen 15-vuotiaan teinipojan sieppauksesta, pahoinpitelystä, kidutuksesta ja raiskauksesta muslimien asuinalueella Ranskassa Auxerressa (Yonne).

Syyskuun 14. päivänä annetussa syytteessä kuvattiin, kuinka viisi poikaa sieppasi uhrin 11. syyskuuta ja raahasi hänet ulos asunnostaan tornitalon huipulle. Siellä he alkoivat hakata häntä.

Sitten hänet vietiin väkisin läheiseen metsään, jossa hänet riisuttiin alasti ja alettiin lyödä, potkia ja hakata kepeillä.

Sitten pojat tarttuivat keppiin ja tunkeutuivat uhrin peräaukkoon. Pahoinpitelyn jälkeen uhri kuljetettiin sairaalaan vammojensa vuoksi, ja hän oli poissa koulusta yli kaksi viikkoa. Hän ei osannut kertoa tutkijoille, kuinka kauan häntä hakattiin.

Tutkijat pidättivät nopeasti viisi epäiltyä, jotka olivat 16-25-vuotiaita. Kolme heistä oli alle 18-vuotiaita, mutta kaksi vanhempaa epäiltyä vangittiin odottamaan oikeudenkäyntiä. Alaikäiset vapautettiin.

Ranskalaisen JDD-sanomalehden mukaan kaikkia kolmea epäiltyä uhkaa jopa 15 vuoden vankeusrangaistus. Heitä syytetään kidutuksesta, raiskauksesta ja pahoinpitelystä.

Tapahtumapaikkaa, ranskalaista Auxerren asuinaluetta, kuvataan kaupungin omalla verkkosivustolla muslimien ”turvapaikaksi”.

”Vuodesta 2006 lähtien uusi moskeija, jumalanpalveluspaikka ja kulttuurikeskus, jossa on ainutlaatuinen arkkitehtuuri, on tarjonnut Auxerren muslimeille turvapaikan, jossa he voivat meditoida. Place Corot’n, pysäköintialueen, rakennusten sisäänkäyntien, julkisen valaistuksen ja viheralueiden saneeraus edistää Sainte-Genevièven uudistamista”, lukee verkkosivuston kuvauksessa.

Lähde: Remix News