Viktor Orbán kehottaa EU:ta lakkauttamaan Euroopan parlamentin: ”Kuivataan suo!”

Unkarin pääministeri Viktor Orbán on nykyisen korruptioskandaalin vuoksi vaatinut, että nykyinen Euroopan parlamentti lakkautetaan ja korvataan uudella, kansallisista edustajista koostuvalla lainsäädäntöelimellä.

Keskiviikkona pitämässään lehdistötilaisuudessa Orbán antoi viimeisimmän iskunsa Brysseliä vastaan väittäen, että sen on ”kuivattava suo”. Syynä on lahjusskandaali, jossa yli 1,5 miljoonaa euroa qatarilaista lahjusrahaa löydettiin EU:n vasemmistolaiskansanedustajien asunnoista.

Hän ehdotti, että parlamentti lakkautettaisiin nykyisessä muodossaan ja korvattaisiin uudella järjestelmällä, jossa kansalliset hallitukset lähettäisivät nimettyjä edustajia Brysseliin ja Strasbourgiin.

1/2 The recent @Europarl_EN scandal is revealing. The EP’s anti-corruption safeguards have failed miserably. If we want to restore public trust, it’s time to abolish the European Parliament. Our solution: pic.twitter.com/fxHQpmJUZR

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 22, 2022