Werner Toivosen puhe Suomi Herää-tapahtumassa 6.12.2024

Kansallissosialismi – Luonnonsuojeluaate-teoksen kirjoittajana tunnettu Werner Toivonen piti myös tänä vuonna itsenäisyyspäivän puheen Suomi Herää-tapahtumassa. Toivosen väkevä puhe moukaroi talousoikeiston asemaa väestönvaihdon kapellimestarina. Hän muistuttaa, että ”mikäli näiden kansanpettureiden lobbaama maahanmuuttotahti toteutuisi, olisi vain parinkymmenen vuoden päästä joka kolmas Suomessa asuva ihminen ulkomaalaistaustainen. Tätä voi pitää vain ja ainoastaan verisenä petoksena Suomen kansaa vastaan.” Kansalainen julkaisee Toivosen puheen.

Arvon aatetoverit,

Suomalainen talousoikeisto, rahaeliitti, työnantajajärjestöt ja muut ylikansallisen suurpääoman vasallit ovat vihdoin ja viimein paljastaneet todelliset kasvonsa.

Mainitsen nyt esimerkkejä niistä veitseniskuista, joita tämän kansan selkään on tarjoiltu:

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan mukaan Suomeen pitää saada joka vuosi 44 000 nettomaahanmuuttajaa.

Ruotsalainen Kansanpuolue RKP haluaa 40 000 nettomaahanmuuttajaa joka vuosi.

Elinkeinoelämän keskusliitto, 40 000 työperäistä maahanmuuttajaa ja 10 000 vierasperäistä opiskelijaa joka vuosi.

Keskuskauppakamari, aluksi joka vuosi 30 000 nettomaahanmuuttajaa, myöhemmin 60 000 joka vuosi.

Tekniikka ja Talous -lehden päätoimittaja, yhteensä 1 400 000 maahanmuuttajaa tulevien vuosikymmenten aikana.

Teknologiateollisuuden puheenjohtaja, 1 400 000 maahanmuuttajaa 28 vuoden aikana.

Teknologiateollisuuden koulutuspolitiikan päällikkö, 44 000 nettomaahaanmuuttajaa joka vuosi.

Se, mistä nämä esimerkit kertovat ja mistä tänään puhun, on rahaeliitin ja talousoikeiston asema väestönvaihdon kapellimestareina. Mikäli näiden kansanpettureiden lobbaama maahanmuuttotahti toteutuisi, olisi vain parinkymmenen vuoden päästä joka kolmas Suomessa asuva ihminen ulkomaalaistaustainen. Tätä voi pitää vain ja ainoastaan verisenä petoksena Suomen kansaa vastaan.

Vielä järkyttävämpää on kuitenkin oikeistohallituksemme toiminta. Järkyttävää siinä on se, ettei hallitus ole noudattanut edellä kuvattuja taskulaskinmiesten laskelmia, vaan oikeistohallitus on onnistunut lyömään laudalta jopa näiden fantasiat. Viime vuonna Suomeen tuli 73 000 maahanmuuttajaa – lähes 60 000 nettomaahanmuuttajan lisäys! Ja kuluneen vuoden ensineljänneksellä maahanmuuton tahti vain kasvoi!

Oikeiston petos on irvokas. Oikeistopuolueet pyrkivät näyttäytymään maahanmuuttokriittisenä vaihtoehtona: totuus on aivan päinvastainen. Oikeisto kerää irtopisteet vastustamalla humanitääristä maahanmuuttoa, mutta samalla verhojen takana oikeistopuolueet tuovat maahan kymmenkertaisen määrän vierasväestöä talouskasvunsa moottoriksi. Siinä missä vasemmiston syyt massamaahanmuutolle on ruusunpunaisen hömppähumanitaarisia, oikeistolla ei ole maahanmuuttoagendansa taustalla vastaavia kuvitelmia tai harhoja. Oikeiston visio ei ole ruusunpunainen eikä siinä ole idealismia taustalla, vaan oikeiston visio on masentavan harmaa, ja ainoa motivaattori rahaeliitin oma napa.

Oikeisto perustelee väestönvaihtoa työvoimapulalla. Suomessa on jo nyt lähes 300 000 työtöntä työnhakijaa. Ei Suomessa ole työvoimapulaa: on vain pulaa oikeanlaisesta työvoimasta – halpatyövoimasta, ja ENNEN KAIKKEA nöyrätyövoimasta. Kun talouselämän patruunat puhuvat osaajapulasta, tarkoittaakin haluttu osaaminen vain kykyä nöyristellä palkkaorjuuden edessä!

On loppupeleissä lähes yhdentekevää maksaako upporikas ylikansallinen teollisuusyritys ulkomaalaiselle työntekijälle 2300 € kuussa vai suomalaiselle työntekijälle 2800 € kuussa. Paljon oleellisempaa on se, ettei ulkomaalainen työmies kyseenalaista, hän ei pokkuroi, ja ennen kaikkea, ulkomaalainen työmies ei järjestäydy. Teollisuushyeenat haluavat luoda uuden, järjestäytymättömän työväenluokan, joka ei puolusta omia oikeuksiaan. Tätä uutta monikulttuurista vuokratyöväenluokkaa voidaan käyttää joustavana säätövoimana teollisuuden suhdannevaihteluihin sopeuttaen – nämä ulkomaiset palkkaorjat palkataan helposti ja heille annetaan potkut vielä helpommin.

Kenties oikeiston taskulaskinmiehet ovat oikeassa: kenties ilman maahanmuuttoa talouskasvukäyrä pysähtyisi ja kääntyisi laskuun. Kenties ilman maahanmuuttoa Suomesta tulisi huomattavasti köyhempi valtio. Kenties kansalaisten ostovoima romahtaisi. Kenties me joutuisimme materiaalisesti luopumaan ja tyytymään. Siitä me kuitenkin selviäisimme – väestönvaihtokapitalismista emme selviä. Ellei tätä tosiasiaa voi nuijia kapitalistin päähän, pitää koko kapitalismi armotta nuijia alas!

No, älkää oikeisto nyt masentuko haukuistani, sillä kyllä minä haukun nyt myös vasemmistososialistit, vähintäänkin tasa-arvosyistä. Vasemmistososialistin päähän ei mahdu kuin marginaalinen palkankorotus, ensimmäinen, toinen ja kolmas, prosentti, kaksi ja kolme. Vasemmistososialistit keskittyvät vain näihin pieniin indeksikorotuksiin samalla kun heidän silmiensä alla globalismin ja kansainvälisen hyperkilpailun alttarille uhrataan suomalaisen työntekijän koko henkilökohtainen identiteetti! Vasemmistososialistit eivät vastusta kapitalistiroistojen ajamaa maahanmuuttoa, vaan ottavat avoimin sylin vastaan loputtomat massat palkkoja polkevaa ylikansallista halpatyövoimaa, sekä suomalaisten työntekijöiden omanarvontunnon ja ammattiylpeyden murskaavaa nöyrätyövoimaa – ja taustalla kapitalisti nauraa paskaista nauruaan!

Vasemmistososialistien suhtautuminen loputtomaan ylikansalliseen työvoimareserviin onkin ollut täysin paradoksaalista. Kuluneena kesänä SDP:n ulkomaalaistaustainen varapuheenjohtaja vaati, että oikeistohallituksen pitää lopettaa työperäisen maahanmuuton jarruttaminen. Lausunto on mielisairas. Oikeistohallituksen masinoima maahanmuuttotahti on ylivoimaisesti koko Suomen historian korkeinta, ja SDP:n varapuheenjohtaja pitää sitä liian alhaisena.

Vasemmistolla ja oikeistolla onkin loppupeleissä yhteinen päämäärä: talouskasvu ja taloudellisten voittojen maksimoiminen kansan, luonnon ja kaiken muun oikeasti tärkeän kustannuksella. Oikeiston ja vasemmiston välinen kiista on lähinnä siitä, miten voitot jaetaan ja keneltä leikataan. Tärkeissä kysymyksissä heidän politiikkansa lopputulema on kuitenkin lähes identtinen. Rahaoikeisto ja vasemmistososialistit ovat käsi kädessä viemässä Suomen kansaa kohti kadotusta. Jo vuosikymmenten ajan Suomen väestönkasvu on johtunut yksinomaa maahanmuutosta huolimatta siitä, ohjaako laivaa vasemmistososialisti vai oikeistokapitalisti.

Tämä on täysin sairasta, ja takanamme oleva eduskuntatalo on tämän sairauden todellinen bakteeripesäke. Ja nimenomaan sairas meidän yhteiskuntamme onkin. Tänään yli 600 000 suomalaista syö mielialalääkkeitä. Kuinka pieni osuus tämä onkaan kaikista masentuneista ja pahoinvoivista? Puolet? Neljäsosa? Samalla kun kansamme musertuu modernin ötökkäelämän merkityksettömyyteen ja palkkaorjuuteen, poliittiset broilerit eivät ajattele muuta kuin kasvua, kasvua ja kasvua! Aivan kuten yliannostukseen kuoleva heroiininarkomaani mongertaa viimeisiksi sanoikseen ”lisää heroiinia, lisää heroiinia, pakko saada lisää heroiinia”, poliitikot vasemmalta oikealle horisevat yhteiskunnan savuavilla raunioilla kuin hypnotisoituina ”lisää kasvua, lisää kasvua, pakko saada lisää kulutusta ja kasvua”.

Koko ajatus ikuisesta talous- ja väestönkasvusta on murhanhimoisen syöpäkasvaimen ideologia. Viimeksi kun Suomi on ollut ruokaomavarainen, täällä oli 3 ja puoli miljoonaa ihmistä, Suomeen kuului yhä Karjala hedelmällisine peltomaineen ja rehevine niittyineen, ja lähes koko aikuisväestö työskenteli maatalouden lihasvoimaisessa alkutuotannossa.

Karjalan mukana lähti 15 % Suomen peltomaasta, maatalous muuttui lihasvoimaisiksi pienyksiköistä teollisiksi suuryrityksiksi ja Suomen väestömäärä lisääntyi kahdella miljoonalla. On yksiselitteisen mahdotonta ruokkia omavaraisesti nykyistä 5 ja puolen miljoonan ihmismäärää sodista jäljelle jääneen jämä-Suomen routaisesta maaperästä. Mikäli nykyinen maahanmuuttotahti pysyy yllä, on Suomessa hyvin pian miljoona ihmistä vielä nykyistäkin enemmän! Maahanmuutolla masinoitu väestönkasvu on aivan silmitön huoltovarmuusrikos.

Mikäli emme lyö päätä poikki tältä maahanmuutolta, Nälkämaan laulun sanat ”kuulkaa korpeimme kuiskintaa ja jylhien järvien loiskintaa” voidaan päivittää muotoon ”kuulkaa korpeimme kuolemaa ja piiskattujen peltojemme parkumista”. Kapitalistien raiskaamat korvet ovat jo kauan sitten vaihtaneet kuiskintansa kuolonhuudoiksi, ja pian itkevät itkuvirttään peltommekin, kun maahanmuuton vuoksi maamme väkiluku vain paisuu ja paisuu.

Globalisoitunut Suomen valtio ulkoistaa peruselintarvikehuoltonsa epävarmoille ylikansallisille järjestelmille ja vaarallisesti ylittää oman omavaraisuuskapasiteettinsa. Globaali ruokahuolto on tänään pelkkä epämääräinen fossiilikorttitalo, jonka yksi pieni tönäisy riittää kaatamaan. Mikäli kansainväliset toimitusketjut häiriintyvät, koko suomalainen alkutuotanto romahtaa. Meidän kansallinen reaaliomavaraisuusprosenttimme on pyöreä nolla. Nolla. Tänään on itsenäisyyspäivä. Riippuvainen ei ole itsenäinen. Minä sanon, että me olemme itsenäisiä vasta sitten, kun tämä kansa voidaan edes teoriassa ruokkia omavaraisesti!

Kuka olisi muutama vuosi sitten uskonut, että sähkön hinta kymmenkertaistuu, ja mediassa spekuloidaan riittääkö kaikille sähköä? Olemme matkalla kohti uutta epävarmuuden maailmanaikaa. Kun ruokahuolto vielä kerran kokee saman kohtalon kuin sähkö, on täysin ratkaisevaa, onko maamme kaupungeissa miljoonia ja miljoonia nälkäisiä ulkomaalaisia, vai onko väestömme sellaisella tasolla, että se on mahdollista ruokkia!

On korkea aika valita haluammeko olla omavarainen kansallisvaltio, joka kykenee ruokkimaan oman kansansa maailman myrskyissä, vai haluammeko olla ylikansoitettu kapitalistinen monikulttuurihelvetti, missä pienetkin heilahdukset globaaleissa toimitusketjuissa aiheuttavat valtavia kriisejä? On aika ymmärtää, että vain radikaali väestöpolitiikka varmistaa leivän suomalaislasten suuhun! Tärkeimmät huoltovarmuusteot ovat maahanmuuton pysäyttäminen ja ulkomaalaisten massapalautusten aloittaminen, ja jok’ikinen maahanmuuttolobbari on ankarasti tuomittava huoltovarmuusrikollinen. Älkää antako näille maahanmuuttolobbareille anteeksi, sillä he tietävät, mitä tekevät – ja tekevät sen silti.

Kiitos.

Werner Toivonen

