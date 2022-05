Yhdysvallat ja Ukraina keskustelevat eskalaation vaarasta, kun uudet aseet laajentavat Kiovan toiminta-aluetta

Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten tarjotessa Ukrainalle yhä kehittyneempiä aseita Washington on keskustellut Kiovan kanssa eskalaation vaarasta, jos se iskee syvälle Venäjän puolelle, kertoivat Yhdysvaltain virkamiehet ja diplomaattiviranomaiset Reutersille.

Kulissien takana käytävissä keskusteluissa, jotka ovat erittäin arkaluonteisia ja joista ei ole aiemmin raportoitu, ei aseteta selkeitä maantieteellisiä rajoituksia Ukrainan joukoille toimitettujen aseiden käytölle. Keskusteluissa on kuitenkin pyritty pääsemään yhteisymmärrykseen eskalaatioriskistä, kolme Yhdysvaltain virkamiestä ja diplomaattilähdettä kertoivat.

”Olemme huolissamme eskaloitumisesta, mutta emme silti halua asettaa maantieteellisiä rajoituksia tai sitoa heidän käsiään liikaa niillä aseilla, joita annamme heille”, sanoi yksi kolmesta yhdysvaltalaisesta virkamiehestä, joka halusi pysyä nimettömänä.

Presidentti Joe Bidenin hallinto ja Yhdysvaltain liittolaiset ovat olleet yhä halukkaampia antamaan Ukrainalle pidemmän kantaman aseita, kuten M777-haupitseja. Kiova taistelee Venäjän hyökkäysjoukkoja vastaan menestyksekkäämmin kuin amerikkalaiset tiedusteluviranomaiset olivat ennustaneet. Pentagonin viime viikolla tekemä ilmoitus, jonka mukaan Tanska toimittaa Ukrainalle Harpoon-meritorjuntaohjuksia, laajentaisi entisestään Kiovan vaikutusmahdollisuuksia.

Yhdysvaltalaiset virkamiehet alun perin ennustivat, että Venäjän paljon suurempi armeija valtaisi Ukrainan. Viime aikoina he ovat kuitenkin toivoneet, että Ukrainan joukot voisivat voittaa sodan, ja he haluavat aseistaa niitä sitä varten.

Yhdysvallat toimittaa aseita ja tiedustelutietoja Ukrainalle

Yhdysvaltain virkamiesten mukaan Bidenin hallinto harkitsee jopa toimittavansa Kiovalle M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) -rakettijärjestelmän, jonka kantama voi olla ammuksista riippuen satoja kilometrejä.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelu on kuitenkin myös varoittanut kasvavista riskeistä, erityisesti kun otetaan huomioon Venäjän presidentin Vladimir Putinin ilmeisten tavoitteiden ja hänen armeijansa suorituskyvyn välinen epäsuhta. Tulevien kuukausien aikana sota voi muuttua ”arvaamattomammaksi ja mahdollisesti uhkaavammaksi”, kertoi kansallisen tiedustelupalvelun johtaja Avril Haines senaatin kuulemistilaisuudessa tässä kuussa.

Yhdysvallat ei lähtökohtaisesti taistele suoraan Venäjän joukkoja vastaan, mutta Pentagonin komentajat ovat jatkuvasti yhteydessä Ukrainan johtajiin. He ovat toimittaneet kriittisiä tiedustelutietoja, joiden avulla Ukraina on voinut kohdistaa hyökkäyksensä venäläisjoukkoihin maalla ja merellä, Yhdysvaltain virkamiehet ovat sanoneet.

Toinen Yhdysvaltain nimettömänä pysytellyt virkamies sanoi, että Washingtonilla ja Kiovalla on yhteinen ”yhteisymmärrys” tiettyjen länsimaisten asejärjestelmien käytöstä.

”Tähän mennessä olemme olleet samalla linjalla raja-arvojen suhteen”, virkamies sanoi.

Ukrainan puolustusministeriö ei kommentoinut asiaa pyydettäessä.

Lavrov: “Vakava askel kohti eskalaatiota”

Torstaina Venäjän ulkoministeriön verkkosivuilla julkaistujen huomautusten mukaan Venäjän ulkoministeriön ulkoministeri Sergei Lavrov varoitti länttä. Hän sanoi, että aseiden toimittaminen Ukrainalle, joilla voidaan iskeä Venäjän alueelle, olisi ”vakava askel kohti eskalaatiota, jota ei voida hyväksyä”.

Venäjä on hyökännyt Ukrainan pääkaupunkiin ja kohteisiin kaukana taistelujen etulinjasta. Ukraina ei kuitenkaan ole vastannut iskuilla venäläiseen suurkaupunkiin tai tehnyt iskuja syvälle Venäjän maaperälle, mukaan lukien sotilaskohteisiin, kuten asevalmistajiin tai tavarantoimituskeskuksiin kaukana rajalta.

Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti syyttäneet Ukrainan armeijaa rajat ylittävistä hyökkäyksistä, muun muassa Belgorodin kaupungissa sijaitsevaan polttoainevarastoon. Venäjä perusteli hyökkäystään Ukrainaan osittain sillä, että Ukraina oli uhka Venäjälle. Tämän näkemyksen Kiova ja länsi torjuvat.

Erään diplomaattilähteen mukaan tämä oli selkeä osoitus siitä, että Kiova ymmärsi rajat ylittävien toimien arkaluonteisuuden, ja Ukraina kieltäytyi vahvistamasta osallisuutta näihin väitettyihin välikohtauksiin. Myöskään Yhdysvallat ei ole kommentoinut asiaa.

Yhdysvaltain herkkyys tuli julkisuuteen huhtikuussa, kun Pentagon viittasi Yhdysvaltain tiedustelupalvelun varoituksiin Venäjän ja Nato-liiton välisen sotilaallisen eskalaation riskistä, jos Yhdysvallat siirtäisi hävittäjiä Ukrainaan.

Demokraattien edustaja Jason Crow vieraili Ukrainassa viime kuussa ja keskusteli Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiyn kanssa. Hän ei ollut huolissaan eskalaatioriskistä tai siitä, että Ukraina käyttäisi etelään toimitettuja aseita.

Kolmen kuukauden konfliktin jälkeen Venäjä on keskittänyt kampanjansa etelään epäonnistuneen Kiovan valtaamisyrityksen jälkeen.

”Meidän on toistettava, kuten kaikissa tapauksissa, että näitä aseita on käytettävä vastuullisesti”, sanoi Crow. Hän on armeijan veteraani ja työskentelee kongressin asevoimien komiteassa ja edustajainhuoneen tiedustelukomiteassa.

”Olen vähemmän huolissani eskalaatiokysymyksestä kuin sen asian varmistamisesta, että ukrainalaiset voivat voittaa nyt ja työntää Venäjän joukot takaisin.”

Kun aseet kovenevat niin riskit kasvavat

Ensimmäinen Yhdysvaltain virkamies sanoi, että Ukrainalla on paljon kohteita, joihin se voi iskeä Ukrainan sisällä, ja se oli tavoite hankkia pidemmän kantomatkan aseita läntisiltä liittolaisilta.

Yhdysvaltain entinen Nato-lähettiläs ja eläkkeellä oleva armeijan kenraaliluutnantti Douglas Lute oli samaa mieltä siitä, että Ukrainalla on tarpeeksi venäläisiä kohteita Ukrainan sisällä huolehdittavaksi.

Hän myönsi kuitenkin, että jos Ukraina iskee syvälle Venäjän rajojen sisäpuolelle, on vaarana eskaloituminen ja poliittinen jakautuminen Naton sisällä.

”Se synnyttäisi eripuraa aiheuttavan keskustelun liittouman sisällä. Eikä liittouma tietenkään halua sitä. Eikä halua Ukraina”, Lute sanoi Reutersille.

Yksi jäljellä oleva kysymys on, voisiko Ukraina muuttaa strategiaansa, jos sota kääntyisi huonompaan suuntaan, ja käyttää ehkä Yhdysvaltain toimittamia aseita tavalla, jota ei alun perin ollut tarkoitus käyttää.

”Voi olla skenaarioita, joissa ukrainalaiset joutuvat niin ahtaalle, että heidän on pakko eskaloida tilannetta entisestään, mutta sellaista emme ole vielä havainneet”, toinen yhdysvaltalaisvirkamies sanoi.

Lähde: Reuters