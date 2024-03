Yhdysvallat käyttää 100 miljoonaa dollaria villiintyneen Haitin rauhoittamiseen tarkoitettuihin joukkoihin

Länsimaiset veronmaksajat joutuvat maksumiehiksi, kun haitilaiset tuhoavat omaa maataan.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken ilmoitti valtion käyttävän 100 miljoonaa dollaria amerikkalaisten veronmaksajien rahoja sijoittaakseen monikansalliset joukot levottomuuksien täyttämään Haitiin, tavattuaan Karibian maiden johtajistoa Jamaikalla. Blinken samalla kertoi työntävänsä lisäksi 33 miljoonaa dollaria verorahoja maan humanitaariseen avustukseen.

Aseistautuneet jengiläiset ovat hyökänneet hallituksen kohteisiin Haitin pääkaupungissa, Port-Au-Princessä, muun muassa polttaen poliisiasemia, sulkien kansainvälisiä lentokenttiä ja vallaten kaksi maan suurinta vankilaa, vapauttaen yli 4000 rikollista.

Lukuisia on kuollut ja yli 15 000 jäänyt kodittomaksi paettuaan kannibalismiakin harjoittavia jengiläisiä Haitilla. Jotkut yhdysvaltalaispoliitikot puhuvat jo haitilaispakolaisten vastaanottamisesta.

Kannibalismia harjoittavat haitilaiset ovat itse tuhoamassa maataan ja poliitikoiden logiikan mukaan länsimaisten veronmaksajien on kustannettava heidän maansa tilanteen rauhoittaminen ja jälleenrakennus. Niin kuin Afrikkaan, myös Haitiin on työnnetty miljardeittain apurahaa vuosikymmenten aikana, ja maan tilanne on silti, mitä se on.

