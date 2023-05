Yhdysvallat: Target-vähittäiskauppaketju myy ”trans-ystävällistä” lasten uimapukua

Target-vähittäiskauppaketju myy ”trans-ystävällistä” uimapukua osana massiivista pride-vaatemallistoaan, joka on jo herättänyt runsaasti kritiikkiä lapsille suunnatun avoimen markkinointinsa vuoksi.

Target julkaisi viimeisimmän ”pride-vaatemallistonsa” ennen kesäkuussa pidettävää pride-kuukautta. Äärivasemmisto käyttää kuukauden keinotekoista nimeä edistääkseen radikaalia sukupuoli-ideologiaa, joka opettaa, että ”biologialla ei ole väliä ja että sukupuoli ei vastaa yksilön biologista sukupuolta”, mikä johtaa entistä voimakkaampaan naisten syrjäyttämiseen.

Pride-osastolla, joka on rutiininomaisesti sijoitettu tavaratalojen etuosaan, on aikuisten lisäksi myös lapsille suunnattuja tuotteita. Tänä vuonna Target tuo myyntiin ”trans-ystävällisen” -uimapuvun, jonka tarkoituksena on auttaa biologisia miehiä ”piilottamaan” sukupuolielimensä vaatteen alle, jotta he näyttäisivät ”naisellisemmilta”. Näistä sateenkaariväestölle suunnatuista vaatteista käytetään nimitystä ”tuck”-vaatteet (tyköistuva, sukupuolielimet peittävä/piilottava)

Yhdessä Humankindin kanssa yhteistyössä luodussa uimapuvussa sanotaan, että se on ”suunniteltu mukavuutta ja itseluottamusta varten” ja että se on luotu ”tuck-ystävällisellä rakenteella”.

Tämä ei ole suinkaan ainoa Targetin tänä vuonna tarjoama kyseenalainen tuote. Aikuisten osiossa on paitoja, joissa lukee muun muassa ”Live Laugh Lesbian” (Elä naura lesbona), ” Not a Phase” (Ei mitään olomuotoa), ”Queer Queer Queer Queer Queer” ja ”Super Queer”.

Yritys toi markkinoille myös erityisesti lapsille ja vauvoille suunnattuja pride-vaatemallistoja.

Breitbart News kirjoitti:

”Myös lapsille ja vauvoille on tarjolla näkyvä pride-vaatemallisto. Tavaratalossa on esillä aluspaitoja ja paitoja, joissa lukee ”Bien Proud!”(Ole ylpeä!) sateenkaarilipun väreissä, jotka sisältävät lisävärejä vähemmistöille ja transsukupuolisille henkilöille. Yhdessä vauvan ruokalapussa lukee ”Olen ylpeä sinusta aina”, ja myymälässä on tarjolla joukko muita pride-aiheisia tuotteita lapsille ja vauvoille – mekoista kenkiin ja sukkiin.”

”Targetissa on myös ”perheosasto”, jossa on vastaavia pride-tuotteita perheenjäsenille. Yhdessä kuvassa on esimerkiksi kaksi naista sinisissä pride-paidoissa ja kaksi poikaa vaaleanpunaisissa pride-paidoissa.”

”Nopea vilkaisu verkkosivuston ”LGBTQIA+”-kirjaosioon sisältää Eric Geronin kirjoittaman ”Bye Bye, Binary” -kirjan (Hyvästi binäärinen), jota markkinoidaan 4-8-vuotiaille, sekä Chris Ayala-Kronosin ”The Pronoun Book” -kirjan (Pronominikirja), jota suositellaan 0-3-vuotiaille lapsille.”

Transsukupuolisuuden edistäminen ei välttämättä ole yllättävää Targetin taholta, sillä yhtiö teki viime vuonna yhteistyötä ”queer-omistuksessa olevien” tuotemerkkien kanssa ja mainosti jopa naisten rintojen litistämiseen tarkoitettuja rintasidontalaitteita (bindereitä).

Vuosia aiemmin Target aiheutti kohua, kun se poisti sukupuoleen perustuvat merkinnät leluosastolta ”parantaakseen tasapuolisuutta” ja palvellakseen niitä, jotka olivat ”turhautuneita tai rajoitettuja asioiden esitystavan vuoksi”. Target aiheutti boikotteja myös sen jälkeen, kun se salli miesten käyttää naisten vessoja ”wokeismin” nimissä.

Targetin päätöksestä sallia miesten pääsy naisten vessoihin ja pukukoppeihin seurasi, että #BoycottTarget -hashtag levisi räjähdysmäisesti sosiaalisessa mediassa ja nousi jopa ykköseksi Yhdysvalloissa Facebookissa.

Kuten Breitbart News on esittänyt yksityiskohtaisesti, tämä on viimeisin yritys vääristää luonnollisen ja biologisen kahden sukupuolen välinen suhde ja korvata se täysin tunteisiin perustuvalla ideologialla.

Vuoden 2022 gallup-tilastojen mukaan vain 0,6 prosenttia Yhdysvaltain aikuisista pitää itseään transsukupuolisena.

Lähde: Breitbart