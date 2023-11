Yhdysvallat: Tennesseen kaupunki kieltää julkisen homoseksuaalisuuden

Uusi julkista säädyttömyyttä koskeva laki yhdistetään taitavasti kaupunkilain uudistamiseen, jossa ”seksuaalisen käyttäytymisen” katsotaan sisältävän ”homoseksuaalisuuden ilmaisun”.

Murfreesboron kaupunki Yhdysvaltain eteläisessä Tennesseen osavaltiossa hyväksyi tämän vuoden kesäkuussa asetuksen, jolla kielletään ”sopimaton käytös”, mukaan lukien ”sopimaton paljastaminen, julkinen sopimattomuus, epäsiveellinen käytös, alastomuus tai seksuaalinen käytös”. Toimittaja Erin Reed kiinnitti ensimmäisenä julkista huomiota siihen, että tätä uutta lakia täydennetään uudella sanamuodolla kaupunkilain 21-72 §:ssä, jossa todetaan nyt, että ”seksuaalinen käyttäytyminen” sisältää ”homoseksuaalisuuden ilmaisut”.

”Aikuisten” kirjat ja LGBT-kirjat kielletään alaikäisiltä

Uuden asetuksen rikkominen riistää rikkomuksen tekijältä oikeuden järjestää julkisia tilaisuuksia ja myydä tavaroita ja palveluja tällaisissa tilaisuuksissa kahden vuoden ajan. Kuka tahansa, joka rikkoo asetusta ”alaikäisten läsnä ollessa”, saa viiden vuoden toimintakiellon.

Asetusta vastaan on nostettu kanne, jota American Civil Liberties Union (ACLU) tukee, mutta se ei ole estänyt kaupungin virkamiehiä panemasta lakia täytäntöön. Viime maanantaina Rutherfordin piirikunnan valvontalautakunta kokoontui päättämään, mitkä kirjat on nyt uuden asetuksen nojalla poistettava yleisestä kirjastosta. Kokouksessa hyväksytty päätöslauselma herätti ”woke”-kaupunkilaisten vastalauseet.

”Milloin kirjojen kieltäjät ovat koskaan olleet hyviä tyyppejä?” kysyi maanantain kokouksen jälkeen vihainen paikallisaktivisti Keri Lambert.

Mursfreeboron kaupungin virkamiehet ovat jo vedonneet uuteen asetukseen kieltääkseen neljä LGBT-aiheista kirjaa. Elokuussa piirikunnan kirjastolautakunta peruutti kirjat ”Flamer”, ”Let’s Talk About It”, ”Queerfully and Wonderfully Made” ja ”This Book Is Gay”.

Ikäryhmittäinen kirjastokorttijärjestelmä

Lautakunta on myös ottanut käyttöön uuden kirjastokorttijärjestelmän, jossa kirjat luokitellaan ikäryhmiin. Kun järjestelmä tulee voimaan ensi vuonna, lapset ja nuoret voivat lainata vain ikäryhmälleen sopivia kirjoja. ”Aikuisten” kirjojen lainaamiseen tarvitaan vanhemman tai huoltajan lupa.

Kirjastonjohtaja Rita Shacklett pelkäsi elokuussa, että uudet säännöt voivat estää oppilaita saamasta kirjoja, joita he tarvitsevat luokassa. Hän selitti, että monet lukion klassikkokirjat, kuten ”To Kill a Mockingbird”, luokitellaan nyt aikuisten kirjallisuudeksi.

On epäselvää, aikooko piirikunnan ohjauskomitea vetää pois esimerkiksi ”A Song of Ice and Fire” -sarjan kaltaisia kirjoja, jotka sisältävät useita kuvauksia heteroseksuaalisesta käyttäytymisestä.

Murfreesboron uusi asetus on osa paljon laajempaa dekadenssin ja rappeutumisen vastustamisen aaltoa Tennesseessä ja muualla maassa. Viime vuonna niin sanotusta Volunteer State -osavaltiosta tuli ensimmäinen koko liittovaltiossa, joka yritti asettaa drag queen-esityksiä koskevan yleisen kiellon. Tässä tapauksessa mainittu lobbausjärjestö oli kuitenkin varpaillaan ja onnistui tekemään laista lyhytaikaisen, sillä tuomioistuin kumosi sen.

Lähde: The New Republic