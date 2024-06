Yhdysvaltain kongressin republikaanijäsen Thomas Massie: Kaikilla kongressin republikaaneilla on ”oma lapsenvahtinsa” Israelin etujärjestöstä

Thomas Massie, libertaari ja kehitysavun vastustaja, on tehnyt itselleen mainetta yhtenä niistä harvoista amerikkalaisista poliitikoista, jotka kyseenalaistavat Yhdysvaltojen ehdottoman tuen Israelille.

Koska hän on äänestänyt jyrkästi Gazan sodan aikana, israelilainen lobbausjärjestö AIPAC käytti miljoonia hänen mustamaalaamiseensa ennen hänen kotiosavaltiossaan Kentuckyssa 21. toukokuuta pidettäviä esivaaleja. Vaalimainoksissa hänet kuvattiin Hamasin kannattajaksi.

Tästä huolimatta Massie onnistui voittamaan 76 prosentin äänisaaliilla, jota kuvataan sensaatioksi. ”Tutustu mieheen, joka nujersi AIPAC:in”, kertoo The Nation -lehti Massiesta.

Tucker Carlsonin haastattelussa Massie kertoo nyt, miltä näyttää edustajainhuoneen sisällä. Ja hänen sanomansa viittaa siihen, että Israelin etujärjestön ote kongressista saattaa itse asiassa olla jopa vahvempi kuin luulisi.

Rep. Thomas Massie doesn’t care what you think of him, which is pretty great.

(3:19) Where Does US Debt End?

(10:32) Why Massie Voted 15 Times Against Funding Israel

(14:53) AIPAC

(34:04) Mitch McConnell

(42:25) Area 51

(50:32) Massie’s Relationship with Trump

(57:09) Kill… pic.twitter.com/VBOiWjq056

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) June 7, 2024