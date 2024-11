YLE korjasi itsenäisyyspäivän uutistaan: ei ole varma, onko Varisverkosto äärivasemmistojärjestö!

Verorahoitteinen YLE pistää taas parastaan liittyen itsenäisyyspäivän uutisointiin. YLE kirjoitti viikonloppuna uutisen perinteisistä kulkueista ja nimesi ”ääriliikkeiden edustajien” osallistuvan tapahtumiin.

Tiistaina 26.11. Yle kuitenkin korjasi uutistaan. Uutisen alle on merkattu teksti: ”Poistettu ensimmäisestä lauseesta sana ’ääriliikkeiden’, koska äärivasemmiston osuutta vastamielenosoituksen osallistujista ei ole tiedossa.”

Kuvakaappaus Ylen uutisoinnista ja korjauksista 25. – 27.11.2024.

Joko Ylen toimittajat ovat valehtelijoita tai epäpäteviä, sillä Helsinki ilman natseja-tapahtuman järjestäjiin kuuluu sen oman ilmoituksen mukaan anarkistinen A-ryhmä, Varisverkosto ja Aurora.

A-ryhmä tuli vuonna 2023 tunnetuksi siitä, kun se kantoi poliittisiin murhiin kannustavaa lakanaa hallituksen vastaisessa mielenosoituksessa. Varisverkoston toiminta perustuu laittomalle henkilörekisteri-toiminnalle ja maalittamisille, minkä lisäksi se on ottanut kontolleen myös väkivaltaisia rikoksia. Varisverkoston sivuilla luki aikanaan, että väkivaltaiset konfliktit poliittisesti eri mieltä olevien kanssa kuuluvat sen toimintaan.

Itse Helsinki ilman natseja-mielenosoitus johti viime vuonna kymmeniin kiinniottoihin. Myös tänä vuonna järjestäjät ovat ilmoittaneet noudattavansa samaa kaavaa; välit poikki poliisiin, laiton mielenosoitus (eli juridisesti mellakka) ja toisen ryhmän poliittisten toimintavapauksien rikkomiseen pyrkivä toiminta.

Ylellä on kuitenkin hankaluuksia selvittää, onko kyseessä äärivasemmiston tapahtumasta vai jostain muusta.

Samaan uutiseen YLE on korjannut myös otsikkoa; Otsolan tuhopolttoa se ei halua myöntää tuhopoltoksi, joten se on korjannut otsikkoon tekstin ”epäilty tuhopoltto”. Otsolassa maalattiin kamerat ennen paloa ja palojäljet ovat pääasiassa julkisivussa, mutta Ylelle on epäselvää, voisiko kyse olla tahallisesta teosta.