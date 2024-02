Yle teki dokumentin suomalaisvapaaehtoisista Ukrainassa

Ylen MOT-ohjelma teki dokumentin Ukrainassa taistelleista suomalaisvapaaehtoisista. Dokumentissa seurataan kolmen miehen matkaa, joista yksi on kuollut taistelukentällä. Hänen ruumiinsa haetaan dokumentissa pois sekä hänen perheenjäseniään haastatellaan.

Dokumentti kuvaa, minkälaista on sodan todellisuus Ukrainassa, joka on pakotettu sotimaan itsenäisyytensä puolesta. Suomesta on arvioitu lähteneen noin sata vapaaehtoista taistelemaan Ukrainan puolesta viimeisen kahden vuoden aikana.

Voit katsoa dokumentin Yle Areenassa: https://areena.yle.fi/1-66871372?utm_medium=social&utm_campaign=areena-ios-share

Lähde: Yle Areena