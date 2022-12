2023 on suomensukuisen Liivinmaan kulttuuriperinnön vuosi

Latvia on julistanut ensi vuoden liiviläisten perinnön vaalinnan juhlavuodeksi. Liivinmaa on historiallinen, Latvian pohjoisosaan kuuluva alue. Sitä on asuttanut suomalaisten lähisukukansa liiviläiset, joiden puhuma liivin kieli on suomen kielelle läheinen. Liiviläiset olivat aikoinaan merkittävä kansanosa, mutta nykyään heitä on väestötilastojen mukaan Latviassa vain 250 henkilöä.

Viimeinen liiviläinen, liiviä äidinkielenään puhunut henkilö oli vuonna 2009 Latvian Kuurinmaalla kuollut Viktor Berthold. Vuonna 2018 Latvian yliopisto perusti liivin kielen ja kulttuurin laitoksen, joka on pyrkinyt elvyttämään liivin kieltä.

Liivin kieli on eräs harvoista Euroopan unionin virallisesti tunnustamista alkuperäiskielistä. Se on vaikuttanut latvian kielen kehittymiseen sekä näkyy Liivinmaan paikannimistössä. Edesauttaakseen liivin kielen ja kulttuurin tuntemusta, ovat Latvian UNESCO maailmanperintökomissio, Latvian yliopisto ja Latvian kansallinen kulttuurikeskus julistaneet vuoden 2023 liiviläisen perinnön vuodeksi. Vuoden kunniaksi järjestetään muun muassa liivin kieleen ja kulttuurin liittyviä tapahtumia.

”Liiviläiset ovat jättäneet poistamattoman jäljen koko latvialaiseen identiteettiin, mutta etenkin niille alueille, joita liiviläiset aiemmin asuttivat” kertoi liivin kielen ja kulttuurin laitoksen johtaja Valts Ernštreits Latvian yleisradiolle. Ernštreitsin mukaan Liivinmaa on myös huomioitu vuonna 2021 hyväksytyssä historiallisiin lääneihin liittyvässä laissa, joka pyrkii säilyttämään ja vahvistamaan Latvian perinteisiä alueellisia kulttuureita ja niiden kulttuuriperintöä. Liiviläisen kulttuuriperintövuoden tarkoitus on nostaa liiviläisen kielen ja monipuolisen kulttuurin tunnettavuutta menneisyydestä tähän päivään. Esimerkiksi liiviläisen kulttuuriperinnönpäivänä on tarkoitus nostaa liiviläisten viher-valko-sininen lippu salkoihin kaikilla niillä alueilla, joita liiviläiset menneisyydessä asuttivat.

Jos sinua kiinnostaa tutustua lähemmin liiviläisten kieleen, Latvian yliopiston liivin kielen ja kulttuurin laitos on julkaissut seitsemän lyhyttä oppituntia aiheesta. Ensimmäisen oppitunnin löydät osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=L0jK5YXXut4

Lähde: LSM https://eng.lsm.lv/article/culture/culture/2023-will-be-year-of-livonian-cultural-heritage.a486079