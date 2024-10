4-vuotiaan tytön Saksassa puukottanut syyrialainen maahantunkeutuja oli karkotettu Saudi-Arabiasta

Saksalaisessa supermarketissa lasta puukottanut mahdollinen lapsentappaja oli saapunut laittomasti Eurooppaan vuonna 2015, mutta sai lopulta Alankomaiden kansalaisuuden. Hän palasi Eurooppaan tehdäkseen iskun sen jälkeen, kun hänet oli karkotettu Saudi-Arabiasta.

Keskiviikkona alkoi oikeudenkäynti syyrialaista maahanmuuttajaa vastaan, jota syytetään 4-vuotiaan tytön puukottamisesta saksalaisessa supermarketissa aiemmin tänä vuonna. Tapaus paljastaa Euroopan avoimien rajojen puutteet ja tarjoaa jyrkän vastakohdan länsimaisen vieraanvaraisuuden ja Saudi-Arabian tiukemman karkotuspolitiikan välillä.

Mohamed S. (34), Syyriassa syntynyt mies, jolla on Alankomaiden kansalaisuus, on oikeudessa Ravensburgissa, Saksassa. Syyrialainen on syytettynä alaikäiseen kohdistuneesta provosoimattomasta hyökkäyksestä 4. huhtikuuta 2024 Baijerin Allgäun alueella sijaitsevassa pikkukaupungissa.

Kun pikku Manuela (nimi muutettu) seisoi äitinsä kanssa supermarketissa, Mohamed S. hyökkäsi lapsen kimppuunsa ja puukotti häntä neljä kertaa 20-senttisellä keittiöveitsellä.

Lapsen vatsa ja suolisto loukkaantuivat vakavasti, ja hänen henkensä pelastamiseksi tarvittiin hätäleikkaus.

Oikeudenkäynti on herättänyt vakavaa huolta Euroopan tietoturva-aukoista.

Oikeus kuuli, miten Mohamed S. pakeni Syyriasta Turkin kautta vuonna 2015 ja kulki Balkanin siirtolaisreittiä ennen kuin hän saapui laittomasti Eurooppaan ja sai lopulta turvapaikan Alankomaista. Vuoteen 2021 mennessä hänelle oli myönnetty Alankomaiden kansalaisuus, minkä ansiosta hän voi liikkua vapaasti Euroopan unionin alueella.

Vuonna 2022 Syyrian kansalainen matkusti Saudi-Arabiaan ja pyrki jäämään sinne saatuaan turistiviisumin. Pian hän oli kuitenkin koditon ja asui moskeijoissa, mikä johti riitoihin ja hänen myöhempään vangitsemiseensa.

Saudi-Arabia, joka on tunnettu tiukasta maahanmuuttovalvonnastaan, karkotti Mohamed S:n kahden kuukauden kuluessa takaisin Alankomaihin. Hän matkusti kuitenkin rajan yli saksalaiseen Wangenin kaupunkiin, jossa hän asui asunnottomien turvakodeissa ja turvapaikkakeskuksessa ennen hirvittävän rikoksen tekemistä.

Syyttäjät paljastivat, että Mohamed S. väitti ”seuranneensa jumalallista inspiraatiota” hyökkäyksensä aikana. Valtakunnansyyttäjä Christine Weiß epäilee, että Mohamed ”kärsii vakavasta skitsofreniasta”, mikä herättää huolta hänen mielenterveydestään ja turvapaikkajärjestelmän valvonnan riittävyydestä.

Manuelan äiti kertoi kyynelehtien oikeudessa kauhusta ja kuvaili, kuinka hänen tyttärensä on saanut arpia koko loppuelämäkseen – sekä fyysisesti että henkisesti.

”Tyttärelläni on pitkä arpi rintalastasta vatsaan asti”, äiti todisti. Hyökkäyksen jälkeen lapselle on kehittynyt syvä pelko miehiä kohtaan, ja hän itkee hallitsemattomasti heidän läsnäollessaan.

Lapsi vietti kolme viikkoa sairaalassa toipuessaan hengenvaarallisista vammoista.

Oikeudenkäynti Mohamed S. vastaan jatkuu, ja tuomiota odotetaan 23. lokakuuta 2024.

Lähde: Remix News

