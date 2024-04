Äärioikeiston salaliittoteoria on jo valtavirran hyväksymä fakta

Kesä 2023. Äärioikeisto on kehittänyt salaliittoteorian, jonka mukaan avoimien rajojen politiikka johtaa kansanvaihtoon. Tämä salaliittoteoria on tietenkin vain hörhöpuhetta, joka on motivoinut terroristeja maailmalla. Siitä puhuneet, sittemmin kansanedustajiksi ja jopa ministereiksi päätyneet poliitikot pakotetaan pyytämään anteeksi vihapuheitaan. Ja hehän antavat. Suojelupoliisiltakin pyydetään lausuntoja salaliittoteoriaan liittyen.

Kevät 2024. Kyseessä ei enää olekaan salaliittoteoria, vaan valtavirran hyväksymä kehityskaari. Helsingin Sanomat kirjoittaa useana viikkona putkeen aiheesta antaen äänen erilaisille tilastotieteilijöille ja professoreille. Suomalaiset katoavat, kuuluu lehden ja siinä ääneen päässeiden yhteinen toteamus.

Vaikka äärioikeiston salaliittohörhöt ja valtavirtaisempaa keskustelukulttuuria edustavat tahot molemmat tiedostavat faktan suomalaisten katoamisesta, on ratkaisuissa ja korjausliikkeissä ”lieviä” eroja.

HS:n mukaan kyse on asiasta, jolle ei nyt vaan mahda mitään; itseasiassa kyse on jopa positiivisesta kehityskulusta. Ratkaisu katoaviin suomalaisiin löytyy tietenkin avoimista rajoista – uusia suomalaisia tulee lisää suoraan Afrikasta! ”Avoimuus on meille ainoa vaihtoehto”, kuten lehdessä ääneen pääsevät kertovat.

Heille kyse on vain taloudesta ja siitä teoreettisesta ajatuksesta, että ”jostain syystä” kehittymättömästä Afrikasta tulevat ovat yhtä tuottavaa väkeä kuin suomalaiset. Suomalainen kulttuuri, geeniperimä ja juuret ovat näille ”ongelmanratkaisijoille” täysin olemattomia asioita, joiden katoamisesta ei tarvitse edes puhua.

Viime kesän salaliittoteoreetikot ja tämän päivän ”niin, mitäs me sanoimmekaan”-kommentoijat, eli ”äärioikeisto”, on taas huolissaan siitä, että suomalaiset juuret katoavat ja ne korvataan juurilla, jotka eivät ole omiamme. Jälkeläisemme tulevat elämään monikulttuurisessa helvetissä, jonka rinnalla Ruotsin kadut edustavat puhtoista paratiisia. Ja nämä jälkeläiset eivät ole pellavapäitä.

Kun suomalainen kansa kuolee ja se korvataan toisella, ei paluuta vanhaan ole. Kun geenit katoavat, ne katoavat lopullisesti. Kun klassinen kulttuuri muuttuu viidakkojytäksi, ovat seuraukset sen mukaisia. Ja siinä vaiheessa myös pelkkää taloutta ajattelevat saavat näpytellä excel-taulukkojaan uusiksi, sillä ”jostain syystä” tuottavuuskin on laskenut yhtä nopeaan työn laadun kanssa.

Juhlitko tätä? Siinä tapauksessa en ole ehdokkaasi.

Mutta mikäli olet huolissasi suomalaisten väestönvaihdosta, ja haluat päästää ääneen ehdokkaita, jotka eivät pelkää kertoa faktoja ääneen, olemme jo huomattavasti lähempänä toisiamme.

Suomi tarvitsee edustajia, jotka eivät pelkää sanoa: väestönvaihto ei ole salaliittoteoria. Väestönvaihto on tilastollinen fakta, joka tapahtuu koko ajan.

Nina Metsälä, Sinimustan Liikkeen eurovaaliehdokas