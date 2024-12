Äärivasemmisto mellakoi itsenäisyyspäivänä – poliisi ei tutki

1 § (24.7.1998/563) Julkinen kehottaminen rikokseen

Joka joukkotiedotusvälinettä käyttäen tai julkisesti väkijoukossa taikka yleisesti tietoon saatetussa kirjoituksessa tai muussa esityksessä kehottaa tai houkuttelee rikoksen tekemiseen siten, että kehotus tai houkuttelu aiheuttaa vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, tai muuten selvästi vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta, on tuomittava julkisesta kehottamisesta rikokseen sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Jos kehottaminen tai houkutteleminen aiheuttaa sen, että rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, sovelletaan mitä 5 luvussa säädetään osallisuudesta rikokseen.

2 § (24.7.1998/563) Mellakka

Joka väkijoukon selvästi aikoessa käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai aiheuttaa omaisuuteen kohdistuvaa huomattavaa vahinkoa osallistuu teoillaan väkijoukon toimintaan ja jättää tällöin noudattamatta toimivaltaisen viranomaisen laillisessa järjestyksessä antaman hajaantumiskäskyn, on tuomittava mellakasta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

3 § (24.7.1998/563) Väkivaltainen mellakka

Joka väkijoukon tehdessä 16 luvun 1 §:ssä mainitun rikoksen, käyttäessä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai aiheuttaessa huomattavaa vahinkoa omaisuudelle osallistuu teoillaan väkijoukon toimintaan, on tuomittava väkivaltaisesta mellakasta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

4 § (24.7.1998/563) Väkivaltaisen mellakan johtaminen

Joka yllyttää tai johtaa 3 §:ssä tarkoitettua väkijoukkoa, on tuomittava väkivaltaisen mellakan johtamisesta vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi.

Aloitetaan lakipykälillä. Osaako joku kertoa, mitä noista pykälistä ei rikottu äärivasemmiston toimesta itsenäisyyspäivän aikana?

Jokaista näistä rikottiin.

Olen katsellut tiedotusta aiheen tiimoilta, mutta en ole huomannut poliisin tutkivan äärivasemmiston Helsinki ilman natseja-tapahtumaa mellakkana. Ihmettelen vain, mistä se voisi johtua, vaikka pykälät päivän selvästi mahdollistavat sen?

Tapahtumassa jätettiin noudattamatta hajaantumiskäskyä, joka kaikui selkeästi koko Töölöntorin yli myös kansallismielisten puolelle ja moneen kertaan. Siellä tapeltiin poliisin kanssa, yritettiin varastaa poliisin virka-ase, kymmeniä vietiin putkaan.

Silti tämä ei muka juridisesti ole mellakka. Miten?!

Ajatellaan tilanne, jossa kansallismieliset toimisivat samoin. Voitte olla varmoja, että kansallismieliset voisivat hyvästellä ihmisoikeutensa tutkinnan äärellä, kun pakkokeinovalikoiman kaikkia keinoja ryhdyttäisiin käyttämään ja putkaan haettaisiin kaikki sukulaistenkin kaverit varmuuden vuoksi. Kansallismielisiin kohdistuneesta hyvin laajasta painostamisesta on näyttöä ihan tältä syksyltäkin, kun ihmisiä on pyydetty kuulusteluihin lähes kymmenen vuotta vanhojen vihapuhe-epäilyjen vuoksi. Juuri ennen itsenäisyyspäivää kaatui syyte terroriepäilystä, jota on vatvottu mediassa vuosia. (Jostain syystä uutisen löytäminen syytteen kaatumisesta isojen medioiden sivuilta oli kaatumispäivänäkin melkoisen työläs tehtävä.)

Toki rasismin arvet kestävät ikuisesti, poliisilta varastettu virka-ase harmittaa vain sen aikaa kunnes saa uuden tilalle.

Jokainen ylläolevista pykälistä mahdollistaa pakkokeinojen käytön. Äärivasemmiston käytös mahdollistaa rikostutkinnan aloittamisen ylläolevilla nimikkeillä. Jostain syystä näin ei tehdä.

Osaako joku kertoa, miksi?