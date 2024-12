Äärivasemmisto uhoaa: emme noudata poliisin käskyjä!

Äärivasemmiston huominen Helsinki ilman natseja-tapahtuma lupaa kanavissaan olla noudattamatta poliisin selkeitä ohjeita olla kokoontumatta Töölöntorille. Poliisi on ilmoittanut selkein termein, ettei tämä tule onnistumaan ilman seuraamuksia. Poliisi varautuu itsenäisyyspäivään täydellä joukkojenhallintakalustolla.

Poliisi on määrännyt mielenosoitukselle toisen paikan, Taivallahden aukion, mutta äärivasemmisto ei ole suostunut puheyhteyteen poliisin kanssa. Käskyjen noudattamatta jättäminen tarkoittaa juridisesti mellakkaa ja käytännössä vähintään kymmeniä putkareissuja sekä yhteensä jopa kymmeniin tuhansiin euroihin kasvavaa sakkosumaa. Poliisin päätös siirtää vastamielenosoitus perustuu lakiin.

Äärivasemmisto markkinoi tapahtumaansa ”tavallisten kansalaisten tapahtumana”, vaikka sitä on järjestämässä esimerkiksi Varisverkosto, joka on toiminnassaan syyllistynyt poliittiseen rikollisuuteen, kuten väkivaltaan, ja joka on viimeksi marraskuussa osoittanut solidaarisuutta brutaaleihin vasarapahoinpitelyihin syyllistyneelle henkilölle tämän vangitsemisen vuoksi. Varisverkosto pyrkii käyttämään ihmismassaa ihmiskilpenä poliisin ja itsensä välillä ja ajaa näitä poliisin voimakeinojen kohteeksi, jotta ääri-ihmiset voisivat itse välttää juridista vastuuta teoistaan ulkoistaen maksupuolen huijaamilleen ihmisille.

Helsinki ilman natseja aikoo kokoontua Töölöntorille kello 17. Tämän jälkeen poliisi tulee tyhjentämään torin, pidättämään kymmeniä ja tapahtumia kameroillaan seuraavat tulevat saamaan vuosikausien yli kestävää meemi-materiaalia kansalaisille.