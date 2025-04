”Saksaan valitaan vain maailman parhaat ja älykkäimmät maahanmuuttajataustaiset työntekijät”.

30-vuotias afganistanilainen epäilty on nyt syytteessä siitä, että hän oli heittänyt kolme kiveä ambulanssin työntekijöitä kohti Frankfurtissa, ja yksi meni ohi niukasti ensihoitaja Michael Wernerin päästä, kun tämä yritti hoitaa sairasta naista. Tapaus osoittaa, että edes ambulanssinkuljettajat eivät ole turvassa Saksassa, ja pelastustyöntekijät joutuvat kohtaamaan raukkamaisia hyökkäyksiä lähes ilman mitään syytä.

Tapaus ajoittuu elokuulle 2024, ja siihen liittyi kuusi pelastustyöntekijää, jotka saapuivat Bahnhofsvierteliin hoitamaan pyörtynyttä naista.

Sitten ”ilman havaittavaa syytä” afganistanilainen epäilty alkoi heitellä lähes 400 grammaa painavia katukiviä.

Wehner näki huppupäisen epäillyn silmäkulmasta ja huusi häntä lopettamaan. Se ei kuitenkaan lopettanut tilannetta.

Tämän jälkeen afgaani väitetään heittäneen toisen kiven suoraan Werneria kohti, joka vain niukasti ohitti hänen päänsä ja sen sijaan ”osui ja vahingoitti ambulanssia todistajan pään korkeudella”, syyttäjänviraston mukaan.

Werner sanoi: ”Jos minua olisi osunut päähän, kollegani tai minä olisimme ainakin loukkaantuneet vakavasti”. Hänen mukaansa kivet olisivat voineet aiheuttaa traumaattisen aivovamman ja pahimmassa tapauksessa jopa osoittautua kohtalokkaiksi.

Vanhempi syyttäjä Dominik Mies kertoi Bild-lehdelle: ”Kuka tahansa, joka hyökkää pelastustyöntekijöiden kimppuun, joutuu kohtaamaan lain täyden voiman.”

”Hyökkäys pelastustyöntekijöitä vastaan heidän pelastaessaan ihmishenkiä on lähes halveksittavinta, mitä voi kuvitella. Siksi ryhdymme johdonmukaisiin toimiin tällaisia epäiltyjä vastaan.”

Afganistanilaista epäiltyä odottaa nyt 8-10 vuoden vankeusrangaistus.

Saksan väkivaltarikollisuus on huimassa kasvussa ja saavuttaa ennätyslukemat vuonna 2024. Ulkomaalaiset ovat vastuussa lähes 50 prosentista näistä rikoksista, ja Saksan poliittisella eliitillä on vaikeuksia peitellä, kuinka pahaksi tilanne on muuttunut.

Samoista rikostilastoista käy myös ilmi, että poliiseihin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt. Poliiseihin sekä palomiehiin ja sairaankuljettajiin kohdistuvien hyökkäysten suuntaukset ovat kuitenkin olleet kasvussa jo vuosia. Tietojen mukaan 54 poliisia loukkaantuu joka ikinen päivä väkivallantekojen seurauksena.

Jopa julkisen liikenteen työntekijät tuntevat paineen, sillä monet joutuvat kohtaamaan pahoinpitelyjä, sanallista häirintää ja jopa veitsihyökkäyksiä.

Lähde: Remix News

