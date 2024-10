Åkesson julistaa Israelin taistelun olevan Ruotsin taistelu – ”Turpa kiinni ja keskity Ruotsiin!”

Åkesson sanoo: ”Israelin taistelu on Ruotsin taistelu”, ja tämä on nostattanut laajalti kritiikkiä.

Jimmie Åkesson (SD) on saanut sosiaalisessa mediassa maahanmuuttokriitikoilta kriittisiä kommentteja sen jälkeen, kun hän oli todennut, että ”Israelin taistelu on myös Ruotsin taistelu”.

Syyskuussa kävi selväksi, että monet ruotsidemokraattien äänestäjät ovat saaneet tarpeekseen SD:n johdon vähintäänkin läheisestä suhteesta Israeliin.

Tuolloin ruotsidemokraattien kulttuuripoliittinen tiedottaja Alexander Christiansson esiintyi Israelista kuvatulla videolla – jossa hän polvistui itkien israelilaisen siirtokuntalaisen edessä.

Samaan aikaan sama SD:n johtaja oli juuri ilmoittanut, että SD:n ja hallituksen yhteistyönä hän lahjoittaisi yhdeksän miljoonaa kruunua veronmaksajien rahaa Barbara Spectren radikaalivasemmistolaiselle juutalaiselle ajatushautomolle Paideialle. Barbara Spectre tuli kansainvälisesti tunnetuksi sen jälkeen, kun hän väitti israelilaisessa televisiohaastattelussa, että juutalaisilla on ”johtava rooli” Euroopan muuttamisessa monikulttuuriseksi yhteiskunnaksi.

”Eläköön Israel, eläköön länsi, eläköön demokratia!” Åkesson kirjoittaa uudessa postauksessa X:ssä 7. lokakuuta tapahtuneen iskun vuosipäivänä.

”Terrori-isku, jota häpeällisesti juhlittiin monissa osissa Ruotsia, ei ollut vain hyökkäys Israelia vastaan, vaan myös kaikkia niitä arvoja vastaan, joita me länsimaissa edustamme – vapautta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia”, SD:n johtaja jatkaa.

Hän väittää myös, että ”Israelin taistelu on myös Ruotsin taistelu”.

”Iran, sekä yksin että kätyriensä Hamasin, Hizbollahin ja Houthi-kapinallisten kautta, on vastuussa tästä terrorista ja tuhosta. Heidän tavoitteensa on selvä: luoda epävakautta, tehdä rauhasta mahdotonta ja tuhota Israel ja kaikki maailman juutalaiset. Ruotsin ja koko vapaan maailman on yhtenäisesti tuomittava nämä terroristijärjestöt ja tuettava Israelia sen oikeudessa puolustaa kansaansa ja itsemääräämisoikeuttaan. Näin ollen Israelin taistelu on myös Ruotsin ja koko läntisen maailman taistelu”, Åkesson kirjoittaa.

Viestiä kuvittaa valokuva Jimmie Åkessonista, kun hän vieraili Israelissa tämän vuoden tammikuussa puoluetovereidensa kanssa osoittaakseen tukeaan maalle ja solmiakseen kontakteja.

Kommenteissa monet suhtautuvat Åkessonin lausuntoon kriittisesti.

”Älä nolaa itseäsi Jimmie”, lukee yhdessä kommentissa.

Toinen käyttäjä kysyy: ”Miksi annoit 9 miljoonaa Paideialle? Mikä oli ideasi?” – mutta ei ole saanut Åkessonilta vastausta.

Toiset kirjoittavat, että Åkesson on ”maanpetturi”, joka palvelee vieraita kansoja ja niiden etuja oman etunsa sijaan.

”Jos sinulla on hetki aikaa nuoleskellessasi Israelia, niin ehkä voisit sulkea rajat? Ajatteletko omaa kansaasi?” toteaa eräs kansallismielinen naiskäyttäjä.

Eräs kommentti Åkessonille samassa postauksessa on ihan omassa luokassaan: ”Turpa kiinni Israelista ja keskity Ruotsiin, senkin v*tun idiootti. 100 000 uutta oleskelulupaa Ruotsiin sinun alaisuudessasi, mitä helvettiä sinä teet?”

Ruotsidemokraatit ovat tehneet Åkessonista myös arabian kieltä puhuvan poliitikon – tosin tekoälyn avustuksella:

