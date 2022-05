Apinarokkoepidemia: Mitä viruksesta tiedetään tähän mennessä

Apinarokkotapauksia tutkitaan useissa Euroopan ja Pohjois-Amerikan maissa.

COVID-virus pitää maailmaa edelleen tiukassa otteessaan, kun jo toisen viruksen puhkeaminen on saanut tutkijat huolestumaan.

Apinarokkotapauksia on vahvistettu Britanniassa, Portugalissa, Ruotsissa, Italiassa, Espanjassa, Ranskassa, Belgiassa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa.

Asiantuntijoita huolestuttaa taudin epätavallinen leviäminen. Apinarokko leviää yleensä Afrikassa. Lisäksi on satunnaisia yksittäistapauksia, joiden on havaittu liittyvän ulkomaan matkoihin. EU:n tartuntatautiviraston mukaan viimeaikaiset tapaukset Euroopassa näyttävät kuitenkin ensimmäistä kertaa levinneen ihmisestä toiseen ilman suoraa yhteyttä Afrikkaan. Lisäksi useiden maiden terveysviranomaiset ovat havainneet, että tauti näyttää leviävän pääasiassa homo- ja biseksuaalisten miesten keskuudessa.

Britannian tiedotusvälineiden mukaan maan kansanterveysviranomaiset ovat lähettäneet kiireellisen kutsun vapaaehtoisille virologeille, jotta apinarokkoepidemian torjuntaa voitaisiin tehostaa. Maailman terveysjärjestö WHO puolestaan pitää päivittäin kokouksia nopeasti muuttuvasta tilanteesta.

Politico selvitti, mitä tähän mennessä viruksesta tiedetään.

Mikä on apinarokko?

Apinarokko on tauti, jonka aiheuttaa virus, joka kuuluu samaan sukuun kuin isorokko.

Apinarokon oireet alkavat tyypillisesti kuumeella, kipeillä lihaksilla, turvonneilla imusolmukkeilla ja päänsäryllä. Tyypillisesti yhden tai kolmen päivän kuluessa kuumeen alkamisesta alkaa kehittyä selvä kuhmurainen ihottuma, joka alkaa usein kasvoista ja leviää myös käsiin ja jalkoihin.

Apinarokko on kuitenkin vähemmän tappava kuin isorokko. Tutkijoiden Euroopassa havaitseman länsiafrikkalaisen tyypin kuolleisuus on hieman alle 4 prosenttia. Toistaiseksi Euroopan viimeaikaisissa tautitapauksissa ei ole raportoitu yhtään kuolemantapausta, mutta apinarokko voi jättää potilaat vuodepotilaiksi päiviksi kerrallaan. Tauti kestää yleensä kahdesta neljään viikkoa.

Missä tautitapauksia esiintyy?

Tässä viimeisimmässä tautitapauksessa Britanniasta tuli ensimmäinen maa, jossa havaittiin apinarokkotapaus 6. toukokuuta. Sen jälkeen maassa on todettu yhteensä 20 ihmistä, joilla on tauti. Britannian terveysturvaviraston mukaan nämä tapaukset ovat olleet enimmäkseen homo- tai biseksuaalimiehillä.

Virusta on löydetty myös muualta Euroopasta. Portugali ilmoitti 14 apinarokkotapauksesta, ja Espanja vahvisti 30 tapausta. Italiassa on kolme vahvistettua tapausta, Belgiassa kaksi, ja Ranskassa ja Ruotsissa on tähän mennessä vahvistettu yksi tapaus kummassakin. Saksan ensimmäinen tapaus on todettu Münchenissä, vahvisti terveysministeri Karl Lauterbach G7-maiden lehdistötilaisuudessa perjantaina.

Kanadan kansanterveysvirasto vahvisti maassa kaksi tapausta. Myös Yhdysvalloissa on raportoitu yksi tapaus, jossa mies oli hiljattain matkustanut Kanadaan, ja muita mahdollisia tapauksia seurataan. Australia raportoi kahdesta vahvistetusta tapauksesta.

Miksi asiantuntijat ovat huolissaan?

Virologi Marion Koopmansin mukaan huolenaiheena on se, että apinarokkotapauksia on havaittu useissa eri maissa, vaikka apinarokko ei tavallisesti ole kovin tarttuva. Koopmans, Erasmus MC:n virologian osaston johtaja, twiittasi torstaina, että epidemia ”alkaa olla huolestuttava”. Hän sanoi, että aiemmin satunnaiset maahantuodut tapaukset eivät yleensä jatkaneet leviämistä. ”Tässä tilanteessa uusia tapauksia on havaittu eri maissa”, hän sanoi. ”Se on hyvin epätavallista.”

Koopmansin mukaan voi olla, että apinarokko on muuttunut tarttuvammaksi, ja lisätietoa tarvitaan ”kiireellisesti”.

Saksalainen Lauterbach toisti tämän huolen: ”Vain geneettiset tutkimukset osoittavat, onko tartuntatapa muuttunut”, hän kommentoi lehdistölle.

Nämä tiedot saadaan todennäköisesti ensi viikolla. Italian kansallisen tartuntatauti-instituutin, Lazzaro Spallanzani -instituutin johtaja Francesco Vaia kertoi perjantaina lehdistötilaisuudessa, että heidän virologian laboratorionsa odottaa eristävänsä viruksen ensi viikolla. ”Tämä antaa mahdollisuuden myös testata, voivatko isorokkorokotuksesta saadut vasta-aineet neutralisoida viruksen”, hän sanoi.

Huolta on herättänyt myös se, onko virus kehittynyt siten, että se voi tarttua sekä sukupuoliteitse että lähikontaktin kautta. ”Tutkimme sitä ja teemme siittiöitä koskevaa tutkimusta”, Lazzaro Spallanzani -instituutin virusimmuunipuutosyksikön johtaja Andrea Antinori kertoi tiedotustilaisuudessa Italiassa.

Southamptonin yliopiston globaalin terveydenhuollon vanhempi tutkija Michael Head sanoi, että maahantuodut tapaukset ”viittaavat laajempaan tautitilanteeseen muualla maailmassa”.

”Pandemian jälkeisessä ympäristössä meidän olisi ehkä syytä pohtia enemmän Lassakuumeen, apinarokon, Ebolan ja muiden harvinaisten mutta vakavien taudinaiheuttajien paikallisten ja maailmanlaajuisten vaikutusten ymmärtämistä”, hän sanoi.

Mitkä ovat asiantuntijoiden suositukset?

ECDC pyytää kansanterveysryhmiä lisäämään tietoisuutta apinarokosta niiden ihmisten yhteisöissä, jotka identifioidaan miehiksi, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa, joilla on useita seksikumppaneita tai jotka harrastavat satunnaista seksiä.

Apinarokon ei tiedetä tarttuvan sukupuoliteitse, sanoi Southamptonin yliopiston johtaja aiemmin tällä viikolla kommentoidessaan Britannian tautitapauksia. ”Tässä tapauksessa läheinen kosketus seksuaalisessa tai intiimissä toiminnassa, mukaan lukien pitkäaikainen ihokosketus, voi olla avaintekijä tartunnan leviämisessä”, hän selitti.

Jimmy Whitworth, kansainvälisen kansanterveyden professori London School of Hygiene & Tropical Medicinesta, sanoi, että tautiesiintymä Britanniassa oli ”ennennäkemätön”. Hän kuitenkin sanoi, että jos tapaukset tunnistettaisiin, eristettäisiin ja hoidettaisiin sekä tunnistettaisiin ja seurattaisiin lähikontakteja, tauti saataisiin ”nopeasti hallintaan”.

Maissa, joissa rokotteita isorokkoa vastaan on saatavilla, ECDC suosittelee, että riskialttiiden läheisten kontaktien rokottamista harkitaan riski-hyötyanalyysin jälkeen. Ja jos viruslääkkeitä on saatavilla, niitä olisi harkittava vakavien tapausten hoitoon, virasto ilmoitti. Britanniassa tarjotaan isorokkorokotuksia joillekin terveydenhuollon työntekijöille ja muille riskiryhmään kuuluville kontakteille. Espanjassa sanomalehti El País kertoi, että maan terveysministeriö valmistautuu ostamaan tuhansia rokoteannoksia taudin leviämisen hillitsemiseksi.

Italiassa Vaia sanoi, että maalla on viruslääkkeitä valmiina käytettäväksi kokeellisesti ”tarvittaessa”.

Lähde: Politico