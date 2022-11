Arkkipiispa Tapio Luoman kanta sukupuolineutraaliin avioliittoon on muuttunut

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispaksi vuonna 2018 valittu Tapio Luoma kertoo kannattavansa nykyisin sukupuolineutraalia avioliittoa. Hän myös toivoo, että kirkossa sallittaisiin saman sukupuolisten parien vihkiminen niille papeille, jotka sen haluavat tehdä. Arkkipiispaksi valinnan aikaan Luoma suhtautui vielä melko kielteisesti homoavioliittoihin.

Arkkipiispa yrittää perustella muuttunutta kantaansa sillä, että monet homoseksuaalit kokevat kirkollisen vihkimisen tärkeäksi. Lisäksi Luoman mukaan olisi tärkeää, että kirkko kulkisi yhteiskunnan kanssa samaan suuntaan. Vielä elokuussa 2022 julkaistussa Eeva-lehden jutussa Luoma empi voisiko hän itse vihkiä vihkiä samaa sukupuolta olevaa paria, mutta marraskuussa 2022 ilmestyneessä YLE:n artikkelissa hän kokee myös itse voivansa vihkiä homoavioliittoon, mikäli kirkossa niin päätetään.

Ollessaan arkkipiispaehdokkaana Luoma oli Kirkko ja Kaupunki -lehden vaalikoneessa osittain erimieltä samaa sukupuolta olevien kirkollisesta vihkimisestä. Tuolloin esitetyt teologiset perustelut homoavioliitolle eivät vakuuttaneet häntä.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa arkkipiispa toimii piispain kokouksen, kirkolliskokouksen ja kirkkohallituksen puheenjohtajana. Lisäksi arkkipiispa vastaa kirkon ekumeenisista ja ulkomaisista suhteista sekä edustaa kirkkoa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Suomen evankelis-luterilainen kirkon arkkipiispa ei kuitenkaan ole muiden piispojen esimies eikä hänellä ole toimivaltaa toisten piispojen hiippakuntien alueella.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on maamme suurin uskonnollinen yhteisö, johon kuuluu noin neljä miljoonaa ihmistä. Kirkko pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnassa, joten kirkon kannasta sukupuolineutraaliin avioliittoon on käyty vuosia kiivasta yhteiskunnallista keskustelua. Sen jälkeen kun sukupuolineutraaliavioliittolaki hyväksyttiin vuonna 2014 myös paine kirkkoa kohtaan homoavioliittoihin vihkimiseksi on kasvanut.

Sukupuolineutraali avioliitto onkin ollut viimevuosina kirkolliskokousten kestoaihe ja myös piispain kokousta on yritetty painostaa kannanottoihin sukupuolineutraalin avioliiton puolesta. Jää nähtäväksi vaikuttaako molempien kokousten puheenjohtajana toimivan arkkipiispan kannanmuutos kirkon kantaan. Toistaiseksi Suomen evankelis-luterilainen kirkko on ollut kokonaisuutena perinteisen avioliittokäsityksen kannalla ja sen muuttamiseen tarvittaisiin kolmen neljäsosan määräenemmistö kirkolliskokouksessa.

