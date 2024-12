Aseistautuneen ulkomaalaismiehen epäillään suunnitelleen hyökkäystä Ruotsin kruununprinsessaa vastaan – epäilty vangittu

Ulkomaalaistaustainen mies, joka pidätettiin veitsellä aseistautuneena kruununprinsessa Victorian kodin edustalla Hagaparkenissa Solnassa, on nyt tutkintavankeudessa. Tutkintavankeuspyynnön mukaan häntä epäillään törkeästä pahoinpitelyn ja törkeästä rikoksen valmistelusta.

Viime keskiviikkona noin kello 17.00 tuntematon mies nähtiin Ruotsin kruununprinsessa Victorian kodin ulkopuolella Hagaparkenissa Solnassa, Tukholman pohjoispuolella. Prinsessan turvamiehet soittivat poliisille, joka pidätti miehen sen jälkeen, kun hänellä todettiin olevan mukanaan veitsi, pistooli, käsiraudat, teippiä ja suojanaamari.

35-vuotiaan portugalilaismies, Jar João Pedro Alexandre Coelhon, epäillään aikoneen uhkailla ja/tai vahingoittaa prinsessaa. Etsinnän aikana poliisi löysi myös nimilistan tunnetuista yritysjohtajista ja liikemiehistä, jotka saattoivat olla mahdollisia tulevia uhreja.

Koska kuninkaallisen perheen jäsenet ovat suojeltuja kohteita, tutkinta on annettu Säpon tehtäväksi. Syyttäjäksi on nimetty Carl Mellberg kansallisesta turvallisuusyksiköstä, joka on tällä hetkellä haluton antamaan lisätietoja eikä kommentoi asiaa tiedotusvälineille.

Coelholla ei ole aiempia rikostuomioita Ruotsissa. Motiivi sille, miksi Coelho halusi hyökätä kruununprinsessan kimppuun, ei ole vielä selvillä. Pidätyspyyntö perustuu todennäköisiin syihin eli korkeampaan epäilyksen asteeseen.

Lähde: Samnytt