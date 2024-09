Asiakkaat boikotoivat: Ford luopuu DEI-ohjelmista ja vetäytyy LGBTQ+-luokitusjärjestelmästä

”Olemme tietoisia siitä, että työntekijöillämme ja asiakkaillamme on monenlaisia vakaumuksia ja että poliittisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyvä ulkoinen ja oikeudellinen ympäristö kehittyy jatkuvasti”, Fordin toimitusjohtaja Jim Farley sanoi työntekijöille lähettämässään muistiossa.

Ford Motors ilmoitti keskiviikkona, että se on lopettanut monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta (DEI) koskevan ohjelmansa eikä osallistu enää LGBTQ+-luokitusjärjestelmään, joka on suututtanut monet kuluttajat. Ford on yksi monista yhdysvaltalaisista yrityksistä, jotka ovat päättäneet hyllyttää DEI-ohjelmat konservatiivisten kuluttajien vaatimuksesta, sillä heidän mukaansa se on erottava ja syrjivä identiteettipolitiikan muoto, uutisoi Newsmax.

”Olemme tietoisia siitä, että työntekijöillämme ja asiakkaillamme on monenlaisia vakaumuksia ja että poliittisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyvä ulkoinen ja oikeudellinen ympäristö kehittyy jatkuvasti”, Fordin toimitusjohtaja Jim Farley sanoi työntekijöille lähettämässään muistiossa. Hän kirjoitti myös, että yhtiö ”lopettaa osallistumisen ulkoisiin kulttuuritutkimuksiin, kuten Human Rights Campaignin Corporate Equality Indexiin ja erilaisiin ’parhaat työpaikat’ -listoihin”.

Fordin ohella muut yritykset, jotka ovat ilmoittaneet toimintatapojensa muuttamisesta, ovat JPMorgan Chase ja Harley Davidson, ja rautakauppa Lowe’s liittyi mukaan tällä viikolla.

DEI-suuntaus yritysten keskuudessa alkoi George Floydin kuoleman ja sitä seuranneiden mellakoiden jälkeen, jotka viittasivat siihen, että rotujen ja sukupuolten välinen tasa-arvo oli edelleen tärkeä kysymys Amerikassa.

Yritykset ovat kuitenkin alkaneet miettiä uudelleen DEI-ohjelmien määräämistä työntekijöilleen, varsinkin kun niitä uhkaa boikotti, kuten Jack Daniel’sin emoyhtiötä uhattiin. Lisäksi osakkeenomistajien kirje, jossa sanotaan, että DEI-ohjelmat ovat pelkkää laitonta rotusyrjintää ja rikkovat yrityksen velvollisuutta sijoittajia kohtaan.

Huoli DEI-koulutuksesta ja -politiikasta on kasvanut sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus antoi kesäkuussa 2023 tuomion, jolla lopetettiin positiiviset toimintaohjelmat yliopistojen sisäänpääsyissä. DEI:n kannattajat väittävät, että se ”edistää vähemmistöjen oikeudenmukaisempaa palkkaamista ja ylennystä”.

Farley sanoi muistiossa, että Amerikan vanhin autonvalmistaja keskittyisi perinteisempiin tavoitteisiin, kuten työntekijöiden, asiakkaiden ja osakkeenomistajien tyytyväisyyteen sen sijaan, että se ”kommentoisi julkisesti päivän polarisoivia kysymyksiä”.

Robby Starbuck, konservatiivinen aktivisti, joka on johtanut DEI-politiikkaa harjoittavien yritysten boikotointia, sai muistion käsiinsä ja kirjoitti: ”Iso uutinen: Olimme keskellä woke-käytäntöjen tutkimista @Ford, mutta tänä aamuna Ford vahvisti minulle, että he tekevät muutoksia. Tämä ei ole kaikkea mitä haluamme, mutta se on hyvä alku. Pakotamme nyt monen miljardin dollarin organisaatiot muuttamaan käytäntöjään.”

Ford on myös lykännyt sähkökäyttöisen kuorma-auton käyttöönottoa sen jälkeen, kun se oli vähentänyt EV-150-mallien tuotantoa kuluttajien vähäisen kysynnän vuoksi, ja keskittynyt sen sijaan tarjoamaan kuluttajille täyshybridimalliston vuoteen 2030 mennessä.

Lähde: Newsmax, Post Millennial

Lue lisää aiheesta: