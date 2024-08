Asiakkaat boikotoivat: Myös Jack Daniel’s lopettaa woke-ohjelman

Alkoholivalmistaja on huolissaan boikottikehotuksista ja lopettaa vähemmistöjen suosimisen. Jack Daniel’s ei enää halua profiloitua woke-työnantajaksi. Erityisesti valkoiset miehet kokivat tulleensa syrjityiksi.

Yhdysvaltalainen alkoholivalmistaja Brown-Forman on ilmoittanut työntekijöilleen, että se lopettaa monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta koskevan ohjelmansa (DEI). Yhtiö, joka markkinoi muun muassa Jack Daniel’s -viskimerkkiä, lopettaa näin valkoisten työntekijöiden syrjinnän.

Syyksi Brown-Forman ilmoitti: ”Maailma on kehittynyt, liiketoimintamme on muuttunut ja oikeudellinen sekä muu ympäristö on muuttunut dramaattisesti erityisesti Yhdysvalloissa.” Tähän asti yhtiö oli myös toistuvasti osoittanut julkisuudessa olevansa poliittisesti valveutunut ja osallistuneensa vastaaviin kampanjoihin. LGBTQI-lobbaajat reagoivat käänteeseen kehottamalla boikotoimaan yhtiötä, kuten queer.de uutisoi.

Jack Daniel’s lopettaa yhteistyön LGBTQI-lobbaajien kanssa

Brown-Formanilla oli aiemmin tapana, että avoimet työpaikat oli täytettävä väitetysti syrjittyjen, kuten homoseksuaalien, transseksuaalien, mustien, vammaisten ja feministiryhmien jäsenillä ennen kuin valkoihoiselle annettiin mitään mahdollisuuksia. Tämä koski pääasiassa valkoisia heteromiehiä.

Kentuckyläinen Jack Daniel’s -valmistaja ilmoitti myös, ettei se enää osallistu LGBTQI-järjestö Human Rights Campaignin ”Corporate Equality Index” -tutkimukseen. Edunvalvontaryhmä testaa näin, miten yritykset kohtelevat queer-ihmisiä. Vähemmistöjen suosimista kritisoivat erityisesti amerikkalaiset konservatiivit.

”Go woke, go broke”

Yhtiö seuraa moottoripyörävalmistaja Harley-Davidsonin jalanjälkiä, joka lopetti vastaavat ohjelmat vain muutama päivä sitten. Myös Harley-Davidsonilla DEI-kampanja herätti paheksuntaa pääasiassa konservatiivisen asiakaskunnan keskuudessa.

”Go woke, go broke” -iskulause on jälleen saavuttanut markkinavoiman, joka iski ensimmäisen kerran ”Bud Light” -olueen viime vuonna. Kun ”transnainen” Dylan Mulvaney palkattiin olutmerkin mainoskasvoksi syntyi paskamyrsky, joka huipentui juomien ilmaisjakeluun supermarketeissa.

