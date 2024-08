Australialaisia kehotetaan ilmoittamaan ystäviensä ja perheenjäsentensä hallitustenvastaisista ajatuksista

Peter Dutton esitti kommenttinsa Sky Newsin juontajan Laura Jayesin haastattelussa, jossa tämä kysyi häneltä pääministeri Anthony Albanesen ja Australian turvallisuuspoliisin (ASIO) johtajan Mike Burgessin maanantaisesta varoituksesta lisääntyneestä terrorismiuhasta.

”Terrorismin uhka nostettiin eilen todennäköiseksi. Mutta nyt on useita rintamia. Yksi niistä rintamista, joka on mielestäni kaikkein mielenkiintoisin, on tullut Covidista”, Jaye pohti.

”On salaliittoteoreetikoita, rokotevastaisia, jotka löytävät tukea internetin pimeistä nurkista. Mitä tämä kertoo teille? Tiedän, että voimme kaikki olla täydellisiä jälkikäteen, Covid oli ennennäkemätön. Mutta mitä se kertoo teille hallituksen ylilyönneistä ja siitä, että hallitus periaatteessa kontrolloi ihmisten elämää ja siitä, mitä vaikutuksia sillä voi olla?”, Jaye kysyi.

Dutton vastasi myöntämällä, että hallituksen ylilyönneillä pandemian aikana oli ”valtava psyykkinen vaikutus nuoriin”, ja syytti siitä suurelta osin entistä pääministeriä Dan Andrewsia ja hänen toteuttamiaan koronasulkuja Victoriassa.

Hän kuitenkin lisäsi: ”Mikään tästä ei kuitenkaan saisi johtaa sellaiseen käytökseen, johon viittaatte.

”Sanoisin kaikille yhteisössämme, olipa kyse sitten ystävyys-, perhe- tai työryhmästä tai mistä tahansa, että jos näette jonkun käyttäytymisen muuttuvan, riippumatta hänen motivaatiostaan, tai jos hän on muuttanut radikaalisti ajatuksiaan yhteiskunnasta ja hallituksesta ja niin edelleen, teidän on ilmoitettava siitä ASIO:lle tai Australian liittovaltion poliisille mahdollisimman kiireellisesti.”

Duttonia kritisoitiin voimakkaasti hänen kommenteistaan, ja fiktiokirjailija John Goddard sanoi: ”Rakastan tätä uutta versiota demokratiasta, jossa sinut ilmiannetaan poliisille, jos et pidä hallituksesta.”

Toinen Aussie Phil -niminen sosiaalisen median käyttäjä kirjoitti: ”Tässä vaiheessa, jos et vastusta hallitusta, olet petturi, pelkuri tai molemmat.”

”Hallituksen on tarkoitus palvella ihmisiä, myös niitä, jotka eivät halua suurta paisunutta globalistien hallitsemaa valtiota.”

”Konservatiiviset näkemykseni eivät ole äärimmäisiä, ne ovat samanlaisia näkemyksiä kuin esi-isilläni, jotka rakensivat tämän suuren kansakunnan.”

Dean Anderson sanoi: ”Olemme nyt siirtymässä Neuvostoliiton pimeisiin päiviin. Hallitusta vastustavat? Ilmianna naapurisi.”

Burgess sanoi maanantaina, että terroriuhka oli nostettu sen jälkeen, kun ASIO oli neljän viime kuukauden aikana pitänyt kahdeksaa välikohtausta terrorismina, tutkinut niitä terrorismiin liittyvien yhteyksien vuoksi tai estänyt ne.

Tiedustelulähteet ovat sanoneet, että kaikkien kahdeksan väitetään olleen 14-21-vuotiaiden nuorten miesten tekemiä, mukaan lukien ortodoksipiispa Mar Mari Emmanueliin huhtikuussa tehty väitetty islamilainen terrori-isku.

”Poliittisesti motivoitunut väkivalta on nyt vakoilun ja ulkomaisen sekaantumisen ohella tärkein turvallisuusongelmamme”, Burgess sanoi.

”Viranomaisten vastaiset uskomukset lisääntyvät, luottamus instituutioihin heikkenee, ja provosoiva ja kiihottava käyttäytyminen normalisoituu.

Albanese lisäsi: ”Hallitukset ympäri maailmaa ovat huolissaan nuorten radikalisoitumisesta, verkkoradikalisoitumisesta ja uusien, sekalaisten ideologioiden noususta.”

Muita tekijöitä, jotka johtavat oletettuun radikalisoitumiseen ja uhkatason nostamiseen, ovat muun muassa sosiaalinen eristäytyminen, COVID-19, Lähi-idän konflikti sekä korkeat elinkustannukset ja asumiskustannukset.

Dutton on juuri palannut kiistanalaiselta Israelin matkaltaan, jota australialaiset eri puolilla poliittista kenttää arvostelivat.

