”Avoimien rajojen Albo” tuo Australiaan ennätykselliset 1,15 miljoonaa maahanmuuttajaa

Työväenpuolueen pääministeri Anthony Albanese on valtaan astumisensa jälkeen päästänyt Australiaan 1,15 miljoonaa maahanmuuttajaa, mikä on suurin määrä, joka on koskaan saavutettu yhden hallituskauden aikana.

Institute of Public Affairs -instituutin keskiviikkona julkaiseman uuden tutkimuksen mukaan nykyinen maahanmuutto on 62 prosenttia suurempi kuin edellinen ennätys, joka tehtiin Rudd-Gillardin ensimmäisen kauden työväenpuolueen hallituksen ensimmäisellä kaudella.

Intiasta tulleiden maahanmuuttajien osuus uusista maahanmuuttajista oli viime tilikaudella 18 prosenttia, 92 940 tulijaa, ja seuraavina tulivat Kiina 12 prosentilla 64 320:lla ja Filippiinit 8 prosentilla ja 40 890 tulijalla.

Seuraavina olivat Nepal, Kolumbia, Britannia, Vietnam, Pakistan, Uusi-Seelanti ja Thaimaa.

Maahanmuutto- ja kansalaisuusministeri Dan Tehan kertoi Daily Telegraphille: ”Luvut eivät valehtele. Työväenpuolue on harjoittanut salakavalasti ”Big Australia” -politiikkaa, joka on johtanut siihen, että vain kahdessa vuodessa on saapunut miljoona maahanmuuttajaa, kun australialaiset kärsivät asuntokriisistä.”

”RBA on myöntänyt, että työväenpuolue Laborin johtama maahanmuutto on lisännyt inflaatiota, mikä on johtanut 12 koronnostoon ja australialaisten kokemaan elinkustannuskipuun.”

IPA:n vanhempi tutkija, tohtori Kevin You sanoi, että Anthony Albanesen hallituksen hallitsematon maahanmuutto pahentaa Australian taantumaa asukasta kohden ja vahingoittaa australialaisia.

”Albanesen hallitus on Hawke-Keatingin vuosien kalpea jäljitelmä. On selvää, että sillä ei ole mitään muuta suunnitelmaa todellisen talousuudistuksen tai kasvun aikaansaamiseksi kuin tuoda maahan ennätyksellisiä määriä maahanmuuttajia”, tohtori You sanoi.

”Liittovaltion hallituksen laiska, maahanmuuttovetoinen kasvusuunnitelma tarkoittaa sitä, että vaikka talouskakun koko saattaa kasvaa, se laskee elintasoa ja jättää australialaisille entistä pienemmän siivun.

”Nykyinen suunnittelematon ennätysmäinen muuttoliike aiheuttaa valtavia paineita asumiselle ja infrastruktuurille. Se ei ole ratkaissut työvoimapulakriisiämme, vaan jättää australialaiset entistä huonompaan asemaan.”

IPA:n tutkimuksen mukaan Hawke-Keatingin aikana keskimääräinen kuukausittainen nettomuutto ulkomaille oli 6 646, kun se nykyisessä hallituksessa on 42 710.

”Tällä hetkellä noin 31 prosenttia Australian väestöstä on syntynyt ulkomailla, mikä on kasvanut vuoden 1983 noin 22 prosentista.

”Vertailun vuoksi mainittakoon, että Uuden-Seelannin väestöstä 29 prosenttia on ulkomailla syntyneitä, ja seuraavina tulevat Kanada (21 prosenttia), Yhdysvallat (15 prosenttia) ja Britannia (14 prosenttia).”

