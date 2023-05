Britannia: Nettomuuton uusi ennätyslukema 606 000 – massamaahanmuuton aikakausi, jollaista ei ole koskaan aiemmin nähty

Konservatiivien ohjelmatoimittaja Nigel Farage sanoi, että ennätyslukemat kertovat ”täydellisestä luottamuspulasta äänestäjien ja tämän hallituksen välillä”.

Kansallisen tilastokeskuksen (ONS) torstaina julkaisemien lukujen mukaan Britannian nettomuutto oli viime vuonna ennätykselliset 606 000.

Nämä kuumeisesti odotetut tiedot aiheuttavat valtavia paineita hallitsevalle konservatiivipuolueelle, joka on valvonut massamaahanmuuton aikakautta, jollaista Britanniassa ei ole koskaan aiemmin nähty.

Vuoden 2022 tiedot ylittävät reilusti kesäkuuhun 2022 asti kirjatun 504 000:n luvun – joka oli jo ennätysluku. Se on kaukana lupauksesta vähentää nettomaahanmuuttoa ”kymmeniin tuhansiin”, jonka useat konservatiivihallitukset olivat antaneet päästäkseen vallankahvaan.

Vuonna 2022 Britanniaan muutti vajaat 1,2 miljoonaa ihmistä, kun taas maasta lähti pois 557 000 ihmistä.

ONS:n tiedoista kävi ilmi, että viime vuonna suurin osa uusista tulijoista tuli Euroopan unionin ulkopuolelta. Britanniaan saapui yhteensä 925 000 EU:n ulkopuolista kansalaista, ja heitä seurasivat 151 000 EU-kansalaista ja 88 000 brittiläistä ekspatriaattia (paluumuuttajia ulkomailta).

”Lukumäärän kasvuun vaikuttivat eniten EU:n ulkopuolisista maista Britanniaan työn, opiskelun ja humanitaaristen syiden vuoksi tulevat ihmiset, mukaan lukien Ukrainasta ja Hongkongista tulevat ihmiset”, totesi ONS:n tilastotieteilijä Jay Lindop. ”Ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun käytimme uusia muuttoliikkeen mittausmenetelmiä, olemme sisällyttäneet arvioihimme myös turvapaikanhakijat. Noin yksi kahdestatoista EU:n ulkopuolisesta maasta tulevasta maahanmuuttajasta tuli tämän reitin kautta.”

”Ainoa mitä Britannia tarvitsee on nollamaahanmuutto”

EU:n ulkopuolisten maiden maahanmuuton lisääntyminen on uusi ilmiö, sillä ennen brexitiä Britannian maahanmuuttolukuja hallitsivat EU-kansalaiset. Ennen Britannian virallista eroamista Euroopan unionista EU:n maahanmuuton osuus oli 52 prosenttia ja 42 prosenttia kaikista saapuneista vuonna 2018 ja 2019. Nyt tämä luku on vain 13 prosenttia.

”Nämä luvut merkitsevät täydellistä luottamuspulaa äänestäjien ja tämän hallituksen välillä”, twiittasi konservatiivinen ohjelmatoimittaja Nigel Farage. ”Väestöräjähdys jatkuu, elämänlaatumme heikkenee, ja kaikki mitä hallitus saa aikaiseksi, on kertoa meille lisää valheita.”

‘Thursday’s immigration figures will be the nail in the coffin for the relationship between the Tory party and Brexiteers.’@Nigel_Farage says the Tories have ‘failed’ on Brexit after a YouGov poll revealed 75% of Leave voters agree with the ex-Brexit Party leader. pic.twitter.com/3X6j1hv2Ce — GB News (@GBNEWS) May 22, 2023

Richard Tice, reformipuolueen johtaja, lisäsi: ”Ainoa Net Zero (ilmastokriisin nollapäästö-tavoite), jota Britannia tarvitsee, on Net Zero Immigration (nollamaahanmuutto)”. Lisäksi hän esitti grafiikan, jossa kuvattiin massamaahanmuuton sosiaalisia seurauksia, kuten 7 miljoonaa ihmistä, jotka odottavat sairaalassa vastaanottoa, koulupaikkojen puutetta ja asuntojen kalleutta.

Työväenpuolue on käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja vaatinut muutosta. Ministerit hyödynsivät torstaiaamun uutisointia toistamalla, että ”konservatiivit ovat menettäneet maan rajojen hallinnan”.

The only Net Zero Britain needs is Net Zero Immigration. pic.twitter.com/6B4YknJA0A — Richard Tice 🇬🇧 (@TiceRichard) May 25, 2023

”Heillä ei ole ollut strategiaa paikallisia työmarkkinoitamme varten, ja sen seurauksena työnantajien on pakko turvautua ulkomaiseen maahanmuuttoon”, sanoi työväenpuolueen varjomaahanmuuttoministeri Stephen Kinnock LBC Radiolle.

”Tarvitsemme paljon tasapainoisemman lähestymistavan, jolla varmistetaan, että meillä on tietysti tarvitsemaamme maahanmuuttoa. Mutta samalla tarvitaan paljon enemmän mahdollisuuksia osaamiseen, tuottavuuskoulutukseen ja työvoimasuunnitteluun, jotta saamme taloutemme jälleen toimimaan täydellä teholla.”

Molemmat suuret puolueet eivät kuitenkaan ole onnistuneet toteuttamaan maltillista maahanmuuttopolitiikkaa viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Näin ollen Britanniassa erittäin korkeasta maahanmuutosta on tullut arkipäivää. Kumpikaan osapuoli ei näytä olevan valmis ryhtymään radikaaleihin toimiin tilanteen muuttamiseksi.

Mass migration has been a disaster and is rapidly changing the UK 😲 Sign our petition calling on the government to reduce net migration to less than 100,000 per year 👇 https://t.co/qAcbWrzGQB pic.twitter.com/43XAUS17H8 — Migration Watch (@MigrationWatch) May 25, 2023

Juuri viime viikolla pääministeri Rishi Sunak kertoi toimittajille aikovansa varmistaa, että nettomuutto vähenee alle 500 000:een vuodessa. Se on ollut yli 500 000 vain kahden viime vuoden ajan, ja äänestäjät ovat vaatineet tiukempaa rajavalvontaa jo vuosikymmeniä.

Työväenpuolueen puheenjohtaja Anneliese Dodds puolestaan sanoi Sky Newsille viime viikolla, että nettomaahanmuuton tavoitteen asettaminen ei ole järkevää, ja antoi ymmärtää, että lyhyellä aikavälillä Britannian nettomaahanmuutto voisi työväenpuolueen hallituksen aikana kasvaa entisestään.

Lähde: Remix