Britanniassa odotetaan tänä yönä vielä pahempia levottomuuksia

Daily Mailin mukaan poliisi pelkää mellakoita yhteensä 38 paikkakunnalla.

Tiedotteista käy myös ilmi, että järjestäytyneet ”ääriryhmät” suunnittelevat väkivaltaisuuksia toisiaan vastaan yön aikana.

Satoja ihmisiä on pidätetty viime viikon mielenosoituksissa, jotka alkoivat sen jälkeen, kun ruandalaissyntyinen maahanmuuttaja Southportissa puukotti kolme pientä tyttöä kuoliaaksi ja haavoitti vakavasti kahdeksaa tanssikerhon tiloissa tehdyssä veitsihyökkäyksessä.

Levottomuuksia on ollut useissa kaupungeissa, kuten Manchesterissa, Liverpoolissa, Plymouthissa ja Birminghamissa.

Maahanmuuttovastaiset ryhmät ovat järjestäneet mielenosoituksia ja maahanmuuttajaryhmät mellakoineet viidakkoveitsien kanssa hyökkäämällä valkoisten brittien kimppuun. Poliisi suojelee muslimiyhteisöjä ja moskeijoita kaikin mahdollisin keinoin.

Britannian syyttäjälaitos harkitsee nyt Daily Mailin mukaan terrorismisyytteitä osallistujia vastaan.

Pääministeri Keir Starmer lupaa käyttää ”kaikkia käytettävissään olevia keinoja” levottomuuksien lopettamiseksi.

Seuraava video kertoo tilanteesta kaiken olennaisen.

”Rauhoittelija on se, joka ruokkii krokotiilia toivoen, että se syö hänet viimeiseksi”. – Winston Churchill –

”Näyttää panttivankivideolta”, eräs käyttäjä kommentoi videota.

‘An appeaser is one who feeds a crocodile hoping it will eat him last.’ – Winston Churchill pic.twitter.com/uju1tErEcC

”Jos poliisitoiminta on ”yksitasoista ilman ennakkoluuloja”, miksi Britannian poliisi käyttää virallisissa ilmoituksissaan islamistisia ilmaisuja, kuten ”Salaam alaikum”?”, kommentti X:ssä.

If there is ‘one tier of policing without favour’ why are the British police using Islamic phrases like ‘Salaam alaikum’ in their official announcements? pic.twitter.com/1dAc7mjSAb

