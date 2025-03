Demokraatti lainsäätäjä Illinoisissa pyrkii laillistamaan poliisiin kohdistuvan väkivallan, jos tekijällä on ”mielenterveyskohtaus”

Kriitikot sanovat lakimuutoksen rohkaisevan kohdistamaan väkivaltaa poliisiin.

Yhdysvaltojen Illinoisin osavaltion edustajainhuoneen jäsen, Lisa Davis, on tehnyt lakialoitteen, joka tekisi lailliseksi väkivallan poliisia kohtaan mikäli tekijällä on jonkinlainen mielenterveyskohtaus päällä.

Läpi mennessään lakialoite ”tarjoaisi puolustuksen myös törkeälle pahoinpitelylle, jossa kohteena on poliisi ja tämä oli vastannut tapaukseen, missä poliisi oli tekemisissä henkilön kanssa, josta voisi järkeenkäyvästi olettaa, että tällä on mielenterveyskohtaus ja jossa tällä on kirjattu mielenterveysongelma ja hän toimi yhtäkkisesti.”

Tällä hetkellä laki asettaa tavallista raskaampaan rikossyytteeseen poliisiin kohdistetun väkivallan ohella myös muihin pelastustyöntekijöihin kohdistuvan väkivallan. Davisin lakiehdotus kuitenkin laillistaisi mielenterveysongelmaisille ainoastaan poliisien pahoinpitelyn, ei muiden pelastustyöntekijöiden, kuten palomiesten, jollainen Davisin aviomies onkin.

Chicagon poliisiasioista kirjoittava blogi, Second Cop City, kirjoitti kriittisesti lakialoitteesta sanoen:

”Jos tämä lakialoite menee läpi, mielenterveysongelmat tulevat olemaan veruke poliisien hakkaamiseen. Täällä tulee olemaan tuhansia ihmisiä, joille annetaan yhtäkkiä lääkärin lupa pahoinpidellä poliiseja.”

Lähde: Fox News