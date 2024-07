Demokraattinen megalahjoittaja Soros tukee Kamala Harrisin presidenttiehdokkuutta

Alex Soros, joka otti viime vuonna Open Society Foundations (OSF) -järjestön johtoon isältään, 93-vuotiaalta unkarinjuutalaiselta miljardööri-aktivistilta George Sorosilta, antoi heti sunnuntaina merkin, että hänen perheensä valtava omaisuus seisoo tukevasti Kamala Harrisin takana demokraattien mahdollisena ehdokkaana entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan marraskuussa.

Soros kirjoitti X:ään: ”Meidän kaikkien on aika yhdistyä Kamala Harrisin ympärille ja voittaa Donald Trump. Hän on paras ja pätevin ehdokas, joka meillä on. Eläköön amerikkalainen unelma! #Harris2024”

Megalahjoittajan kannatus tuli sen jälkeen, kun presidentti Joe Biden ilmoitti vetäytyvänsä vuoden 2024 kisasta. Bidenia painostettiin demokraattipuolueen sisällä, ruohonjuuritasolta ja lahjoittajilta astumaan syrjään, kun hänen kannatuksensa jatkoi laskuaan viime kuussa presidentti Trumpin kanssa käydyn katastrofaalisen väittelyn jälkeen.

Sorosin suvun jälkeläinen ilmoitti hiljattain kihlauksestaan Hillary Clintonin entisen avustajan Huma Abedinin kanssa ja lujitti näin yhteyksiään demokraattipuolueen kuninkaallisiin. Hän on ollut Bidenin hallinnon pitkäaikainen tukija.

Viime vuoden heinäkuuhun mennessä Alex Soros oli vieraillut Bidenin Valkoisessa talossa 15 kertaa ja tavannut hallinnon virkamiehiä 20 eri kertaa.

Valkoinen talo palkitsi Sorosin myös kutsulla Ranskan presidentin Emmanuel Macronin valtiollisille illallisille.

It’s time for us all to unite around Kamala Harris and beat Donald Trump. She is the best and most qualified candidate we have. Long live the American Dream! 🇺🇸 🗽 #Harris2024 pic.twitter.com/KG09YnWHZK

— Alex Soros (@AlexanderSoros) July 21, 2024