Eduskuntatalolla tempaus pakkorokotuksia vastaan

Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin tänään rokotepakkolakia. Eduskuntatalon portaille alkoi jo aamupäivällä ilmestyä hautakynttilöitä.

Lakiesityksestä huolestuneet kansalaiset organisoivat nopealla aikataululla tempauksen, jossa eduskuntatalon portaille tuotiin hautakynttilöitä ja kylttejä, joissa lukee esimerkiksi ”RIP sote”. Vastaavia tempauksia järjestettiin samaan aikaan myös mm. Tampereella, Porissa ja Oulussa. Verkkolehti Kansalaisen toimittajat kävivät eduskuntatalolla kyselemässä ihmisten tunnelmia uuden lain ja koko koronatilanteen suhteen.

– Olen alusta asti ollut tätä eriarvoistavaa koronapassia vastaan ja on aivan käsittämätöntä, että se yleensä meni läpi. On todella surullista, että ihmisiltä viedään töitä alta sen takia, etteivät he suostu osallistumaan lääketieteelliseen kokeeseen, kommentoi muusikko Mikko Tähti.

– Koko korona-ajan olen ollut töissä ja eniten resursseja on mennyt suojavaatteiden pukemiseen. Hoidettavilla ihmisillä tai koko työyhteisössä ei ole edes ollut kenelläkään koronaa. Hoitajilla oli lomakielto koko viime talven ajan, koska koronasta johtuvan henkilöstöpulan vuoksi ei voida pitää lomia, kertoi puolestaan paikalla ollut lähihoitaja.

Hallitus haluaa muutoksen voimaan mahdollisimman pian. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöillä, kuten hoitajilla tai siivoojilla olisi uuden lain mukaan oltava koronarokotus. Esityksessä ehdotetaan tartuntatautilain väliaikaista muuttamista siten, että laissa säädettäisiin covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiiden sosiaalihuollon asiakkaiden ja terveydenhuollon potilaiden hengen ja terveyden suojaamisesta minimoimalla heidän riskiään saada covid-19-tartunta heidän kanssaan lähikontaktissa työskenteleviltä henkilöiltä.