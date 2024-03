Ehdokashaastattelussa Aleksi Veikkola, SML

Kansalainen haastattelee europarlamenttivaaliehdokkaita: Aleksi Veikkola, Sinimusta Liike

Olet 28-vuotias ohjelmistoinsinööri Nokialta Pirkanmaalta. Olet syntyisin Tampereelta, maakuntasi keskuskaupungista, oletko ehtinyt nähdä maailmaa Pirkanmaan ulkopuolelta?

Kyllä. Olen lapsuudessani asunut kolme ja puoli vuotta Yhdysvalloissa Pohjois-Karoliinassa, reissut siellä vei Kanadaan ja Meksikoonkin, muttei Mississippi-jokea lännemmäs. Läntistä ja Keski-Eurooppaa on nähty suurilta osin ja Aasiassakin käyty. Suomessa on tullut lasketeltua pohjoisilla vaaroilla ja käytyä paljon sukulaisten luona Etelä-Pohjanmaalla, hetken asuin Vaasassa. Etelärannikko ja kaakko ovat Suomesta itselle vähiten tuttuja paikkoja.

Millainen on poliittinen taustasi ja miten vaikutat nykyisin puolueesi sisällä?

En ole ollut kuin äänestäjä ennen kuin liityin Sinimustaan Liikkeeseen. Aluksi täysin välinpitämätön nihilistinen sellainen, myöhemmin pettymyksen kautta välinpitämätön politiikkaan, mutta en yhteiskuntaan ylipäätään. Sinimustassa Liikkeessä ajetaan selkärangalla suomalaisten edunvalvontaa ja kaikki kannanotot ja toiminta myös varsinaisten vaalien ulkopuolella tukee sitä. Vaikutan nykyisin Pirkanmaan piirin puheenjohtajana.

Olit laatimassa puolueesi eurovaaliohjelmaa. Missä sen osissa näkyy kädenjälkesi?

Olin osatekijänä eurovaaliohjelman talousosiossa. EU:n valuutan ja talousalueen valta on valtava osa arkielämäämme ja sen vaikutukset palvelee vain EU:n kokonaisuuden tavoitteita jokaisen osan kustannuksella erilaisin haittavaikutuksin.

Millainen Eurooppa on/olisi sinun Eurooppasi?

Eurooppa, joka ei olisi idän taikka valtamerentakaisen lännen pelinappula. Nykyinen arvopohjainen imperiumi palvelee monilta osin Yhdysvaltojen globaaleja intressejä, eikä Euroopan maiden omia aivan kaikessa taloudesta kulttuuriin. Arvojen sijaan asiat tulee olla järjestyksessä: perhe ja lähimmäiset, suomalainen kansa, eurooppalaisten kansojen kokonaisuus. Jokaisen ihmisen yhteydestä lähimmästä seuraavaan. Arvot syntyvät tästä prioriteetista, eikä abstraktiona filosofisesti josta sitten luodaan tarvetta toimeenpanna arvot ihmisiin ja kansoihin. On täysin mahdollista luoda tulevaisuus, jossa Moskovaan taikka Washingtoniin ei tarvitse nöyrtyä, se jääköön viime vuosisadan ja vuosituhannen taitteen tarinaksi. Jonkinlainen keskustelu- ja sopimusfoorumi olisi ilman muuta hyvä Euroopassa olla ja en pahaksi laittaisi sotilasyhteistyötäkään kunhan Yhdysvaltojen intressit eivät ole siinä kuviossa. Nykyisen Unionin kehyksessä tätä ei tule toteuttaa missään nimessä, koska sen toimistot ovat niin täynnä eurooppalaisille vihamielisitä ihmisiä, että instituutio ei ikinä tule olemaan muutettavissa, pelkästään lopetettavissa.

Puolueesi haluaa Suomen eroavan Euroopan Unionista. Pidätkö siitä huolimatta tärkeänä pyrkiä EU:n päätöksentekoelimiin?

Painottaisin, että minä en kampanjoi pelkästään Suomen EU-eron puolesta, vaan EU:n olemassaoloa vastaan. Molemmissa tapauksissa kuitenkin on todettava, että mikään organisaatio tai instituutio historiassa ei ole toiminut itse itseään vastaan, vaan sen sisällä on oltava ollut ihmisiä, jotka ovat toimineet omien tavoitteidensa mukaan. Siksi sinne meneminen on olennaista.

Mikä tai mitkä ovat sinun mielestäsi tärkeimmät asiat, mihin europarlamentissa tulisi pyrkiä vaikuttamaan?

Europarlamentissa haluaisin mahdollistaa kaikkien EU:n jäsenmaiden piittaamattomuutta siitä mitä paperia sieltä leimataan liikkeelle. Pahin asia on tietenkin se, kuinka jäsenmailla on yhä vähenevissä määrin mitään sanaa omien resurssiensa ohjaamiseen. Pienimillään siis edistäisin jäsenmaiden mahdollisuutta vain olla välittämättä mitä direktiivejä sun muita siellä ajetaan läpi, kannustaisin jäsenmaita toimimaan omien etujensa puolesta yhteistyössä suoraan naapurimaiden kanssa. Suurimmillaan jopa siihen asti ettei koko laitos enää ohjaa edes omia kiinteistöjään ja paikallishallinto Brysselin kaupungin puolesta tulee sammuttamaan valot, katkaisee veden rakennuksesta ja tekee siitä vaikka museon liberalismin ylimielisyydelle.

Minkä eurooppalaisten puolueiden mepeistä Sinimustan Liikkeen parlamenttiryhmä voisi koostua ja onko sellaista ryhmää tällä hetkellä olemassa?

Europuolueet ovat väistämättä hieman epämääräisiä, koska Euroopan maiden intressit löytyvät eri suunnista, jolloin vaikka ajattelisi oman kansan puolesta samalla tavalla, päätyy täysin eri, jopa päinvastaisiin poliittisiin ratkaisuihin. Ideologia-ryhmien järjestelmä ei toimi mutta sillä näköjään on menty. ECR on selkeästi liian selkärangaton määritellessään kansaa, estämään ihmisten maahantuontia maihinsa tai oikeasti pistämään vastaan unionille, kunhan kriittisesti kitisevät vain. ID-ryhmästä löytyy hieman samaa ongelmaa, mutta joiltain osin myös liikaa venäjämielisyyttä omaan makuuni. Olisi loistavaa, jos saisimme uuden etnonationalistisen ryhmän europarlamenttiin, se toisi edustavaa konkretiaa eurooppalaisuudelle arvoryhmittymien ja unionin itse sijaan.

Miksi juuri sinua tulisi äänestää?

Minua tulee äänestää, koska haluan hymyni näkyvyydellä käännyttää vihreistä blondeja takaisin heidän omalle puolelleen.

Miten äänestäjä löytää kannanottojasi tai muuta tietoa sinusta?

Löytyn Twitteristä

Youtubesta

TikTokista

Odyseestä

Instagramista

Kansalaisen blogeista

ja Sinimustan Liikkeen nettisivuuilta eurovaaliehdokas galleriasta.