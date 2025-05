”Ei voi olla mahdollista, että vain 20 prosenttia niistä, joiden turvapaikkahakemus on hylätty, todella lähtee Euroopasta.”

Vaikka Ursula von der Leyen on johtanut Euroopan unionia jo vuosia, hän vetoaa EU:n surkeaan karkotusprosenttiin.

”Ei voi olla mahdollista, että vain 20 prosenttia niistä, joiden turvapaikkahakemus on hylätty, todella lähtee Euroopasta”, sanoi saksalainen Euroopan komission puheenjohtajana.

”Emme pysty selittämään tätä kansalaisillemme”, hän lisäsi.

EU-komission johtaja esitti kommenttinsa laittoman maahanmuuton vähenemisen yhteydessä.

”Vuoden alusta lähtien laittomat rajanylitykset ovat vähentyneet 30 prosenttia”, von der Leyen sanoi Euroopan kansanpuolueen (EPP) kongressissa Espanjan Valenciassa.

Hänen mukaansa tämä on osoitus siitä, että yhteistyö eteläisten maiden kanssa alkaa tuottaa tulosta, kuten sopimukset Tunisian kaltaisten maiden kanssa. Tällä hetkellä muita sopimuksia on tekeillä Marokon kaltaisten maiden kanssa.

EU:n jäsenvaltioiden ongelmana on usein se, että kolmannet maat kieltäytyvät ottamasta vastaan maahanmuuttajia, joilla on karkotusmääräys. Monet näistä maista eivät ole kiinnostuneita vastaanottamaan näitä maahanmuuttajia, ja joissakin tapauksissa heitä käytetään kaupanteossa neuvotteluvaltteina, jotta EU:n kanssa saataisiin aikaan parempia sopimuksia.

Toisissa tapauksissa on Euroopan valtioita, jotka ovat itse asettaneet rajoituksia, kuten Saksa, joka kieltäytyy karkottamasta afganistanilaisia maahanmuuttajia vasemmiston mukaan Afganistanin humanitaarisen tilanteen vuoksi. Tämä politiikka on maksanut useiden saksalaisten, myös pienten lasten, hengen, sillä afgaanit, joilla on karkotusmääräys, ovat puukottaneet tai murhanneet heitä.

Toisissa tapauksissa viranomaiset eivät edes pysty määrittämään, mistä maahanmuuttajat ovat kotoisin, koska monet heistä saapuvat ilman henkilöllisyystodistuksia ja kieltäytyvät paljastamasta, mistä maasta he ovat saapuneet.

Laiton maahanmuuttotilanne, joka on johtanut rikollisuuden ja terrorin valtavaan lisääntymiseen, on aiheuttanut paineita Euroopassa hallitseville vasemmistoliberaalipuolueille ja lisännyt oikeiston kasvua. Vaikka laittoman maahanmuuton vähentämistä korostetaan, Euroopan unioni haluaa lisätä laillista massamaahanmuuttoa Intian kaltaisista maista. Kuten muissa maissa, joissa näin on tapahtunut, kuten Kanadassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa, on käynyt ilmi, tällä on ollut dramaattisen kielteinen vaikutus asuntojen hintoihin, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja koulutusjärjestelmään.

Lähde: Remix News

