Ensimmäinen homo- ja lesbolapsille tarkoitettu päiväkoti avataan Berliinissä

Berliinissä avataan ensi vuoden alussa ensimmäistä kertaa homo- ja lesbolapsille tarkoitettu päiväkoti. Toiminnanharjoittajan mukaan vanhemmat ovat jo rekisteröineet 60 lasta, joille näytetään, ”millaista on olla homo tai lesbo”.

Bild-sanomalehden uutisen mukaan Berlin-Schönebergiin rakennetaan homojen neuvontakeskuksen yhteyteen eri sukupolvia palveleva homo-, bi-, trans- ja intersukupuolisten ihmisten talo. Siihen kuuluu neuvontakeskus, hoitopalveluja ja päiväkoti.

”Kiinnostusta päiväkodille on ilmennyt. Kaikkiaan 93 paikkaan on nyt 60 ennakkoilmoittautunutta osallistujaa. Lapset tulevat sateenkaariperheistä ja lähistöllä asuvista perheistä, jotka tarvitsevat päivähoitopaikan. Näille lapsille näytetään, millaista on olla homo, lesbo, transsukupuolinen tai intersukupuolinen.”

”Päiväkotilasten ei tarvitse vielä tietää, ovatko he homoja, heteroja vai lesboja. Kaikki lapset voivat osallistua. Jos lapset eivät myöhemmin halua olla heteroseksuaaleja, heidän pitäisi olla helpompi tulla julkisuuteen”, raportissa sanotaan.

Toimitusjohtaja Marcel de Groot selittää päiväkodin pedagogisen lähestymistavan: ”Esimerkiksi käytössä on kymmenen perinteistä lastenkirjaa ja kolme lastenkirjaa, joissa prinssi menee naimisiin prinssin kanssa”.

Ja hän jatkaa: ”Sinänsä konseptimme on kuitenkin sama kuin muissakin päiväkodeissa. LGBTQ-elämäntavan pitää yksinkertaisesti olla näkyvämpi.”

Saksalainen pedofilian puolestapuhuja Rüdiger Lautmannin kuuluminen homoseksuaalien neuvontapalvelun johtokuntaan on herättänyt raivoa. 86-vuotias Lautmann julkaisi vuonna 1994 kirjan ”Die Lust am Kind – Portrait of the Paedophile” (”Lapsen himo – Pedofiilin muotokuva”), jossa hän pyrkii ymmärtämään pedofiilirikollisia.

Berliinin viranomaiset ilmoittivat tutkivansa päiväkodin organisaatiota.

Lähde: Kronen Zeitung