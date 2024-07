Entinen kulttuuriministeri: Ranska teki kansallisen ”itsemurhan” olympialaisten avajaisissa

Ranskan hallituksen entinen ministeriön jäsen on leimannut Pariisin olympialaisten avajaisseremoniat kansalliseksi ”itsemurhaksi”, sillä niissä esitettiin transsukupuolinen parodia ’Viimeisestä ehtoollisesta’ ja korostettiin kiistanalaista muslimiesiintyjää.

Olympialaisten piti merkitä poliittista aselepoa Ranskassa, joka on edelleen epävarmassa tilassa presidentti Emmanuel Macronin järjestämien ennenaikaisten vaalien jälkeen. Vaalit jättivät maan ilman varsinaista hallitusta. Syvästi jakautuneessa maassa nähtiin kuitenkin raivoa ja riemua – poliittisesta suuntautumisesta riippuen – vuoden 2024 kesäolympialaisten avajaisseremoniassa Pariisissa perjantai-iltana.

”Kaikkien aikojen homoimmiksi” kutsutut avajaisseremoniat herättivät paheksuntaa, koska niissä avoimesti edistettiin woke-ideologiaa ja pilkattiin kristinuskoa, kun Jeesuksen Kristuksen viimeinen ehtoollinen esitettiin transinterpolaationa.

Ranskan entinen kulttuuriministeri Philippe de Villiers sanoi, että avajaisseremoniat olivat ”häpeä”, ja lisäsi: ”Maamme on tekemässä itsemurhaa koko maailman silmien edessä.”

”’Viimeinen ehtoollinen’ drag queenien kanssa ja Marie Antoinetten mestaaminen lisäävät rumuuden lisäksi häpeää. Macronin ja wokeismin Ranska ei ole Ranska!”

Konservatiivinen ranskalainen europarlamentaarikko ja Marine Le Penin veljentytär Marion Marechal sanoi vastaavasti: ”Kaikille maailman kristityille, jotka katsovat Pariisin 2024-avajaisseremoniaa ja kokivat loukkaantuneiksi tämän drag queen -parodian ‘Viimeisestä ehtoollisesta’, tietäkää, ettei tässä puhu itse Ranska, vaan vasemmistolainen vähemmistö, joka on valmis mihin tahansa provokaatioon. Ei suinkaan minun nimissäni.”

’Viimeinen ehtoollinen’ -drag queen esityksen pääosassa kehopositiivinen lesboaktivisti

Transsukupuolisten ja drag queenien parodian pääosassa nähtiin kehopositiivinen queer-lesboaktivisti Leslie Barbara Butch, joka tunnetaan usein nimellä Barbara Butch. Hän on ranskalainen DJ ja työskentelee yökerhoissa. Butch kampanjoi lihavuuden hyväksymisen puolesta ja on tehnyt lyhytelokuvan Extra Large. Butch on äitinsä puolelta aškenasijuutalainen ja hänen isänsä on marokkolainen maahanmuuttaja.

Butch varttui hyvin perinteisessä juutalaisessa perheessä. Butch on puhunut paljon julkisuudessa kohtaamastaan kehosyrjinnästä, rasismista ja antisemitismistä. Hän asuu Pariisissa kumppaninsa Camille L. Robbinsin kanssa.

”Uskaltaisivatko he koskaan pilkata islamia vastaavalla tavalla?”

Seremonioita, joita on laajalti kuvailtu antikristillisiksi, kritisoivat myös kristityt johtajat, kuten Winona-Rochesterin hiippakunnan piispa Robert Barron.

”Ranska katsoi ilmeisesti, että samalla kun se yrittää tuoda esiin parasta mahdollista kulttuurista osaamistaan, on oikein pilkata tätä kristinuskon hyvin keskeistä hetkeä, jolloin Jeesus antoi viimeisellä ehtoollisella ruumiinsa ja verensä ristille menoa odotellessaan. Se esitetään törkeänä, kevytmielisenä pilkkana”, piispa Barron sanoi.

”Tämä syvästi maallistunut, postmoderni yhteiskunta tietää, kuka sen vihollinen on: he nimeävät sen, ja meidän pitäisi uskoa heitä. Mutta lisäksi meidän kristittyjen, meidän katolilaisten, ei pitäisi olla lammasmaisia: meidän pitäisi vastustaa ja saada äänemme kuuluviin.”

Katolinen piispa kyseenalaisti: ”Uskaltaisivatko he koskaan pilkata islamia vastaavalla tavalla? Olisivatko he koskaan uneksineet pilkata näin törkeällä, julkisella tavalla Koraanin kuvausta? Me kaikki tiedämme vastauksen.”

Kiistanalainen muslimilaulaja esiintyi ranskalaisten vastustuksesta huolimatta

Avajaisissa esiintyi todellakin muslimilaulaja, 28-vuotias ranskalais-malilainen Aya Nakamura, jota verrataan usein Cardi B:n tai Rihannan kaltaisiin laulajiin. Nakamura lauloi kappaleensa ”Pookie” (Snitch) Ranskan tasavaltalaiskaartin säestyksellä. Tämä tapahtui siitä huolimatta, että enemmistö (63 prosenttia) ranskalaisista vastusti hänen osallistumistaan avajaisseremoniaan.

Monet Ranskan edistyksellisestä vasemmistosta ylistivät avajaisseremoniaa, kuten vihreiden lainsäätäjä Sandrine Rousseau. Hän julisti, että ”tämä seremonia on paras vastaus fasismin ja äärioikeiston nousuun”.

Äärivasemmistolainen kansanedustaja Thomas Portes, joka aiheutti kiistaa vaatimalla, että Israelin juutalaiset urheilijat kielletään olympialaisista, sanoi lauantaina olevansa iloinen nähdessään ”olympiaseremonian, joka on vastoin äärioikeiston ja sen tiedotusvälineiden välittämiä rasistisia ja taantumuksellisia pakkomielteitä… Seremonia, jossa palestiinalaisten delegaatiolle taputettiin”.

”Anna maailman olla ”hereillä”. Siitä tulee paljon kauniimpi”, hän lisäsi.

Kaikkien katseet kohdistuvat Thomas Jollyyn

Pariisin 2024 kesäolympialaisten avajaisten sisällöstä on vastannut taiteellinen johtaja Thomas Jolly.

”Seremonioiden taiteellisen johdon uskominen Jollylle on rohkea valinta, mutta se on visiomme mukainen”, sanoi Pariisin vuoden 2024 kesäolympialaisten järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Tony Estanguet valinnan jälkeen vuonna 2022.

”Erikoista on se, että kaikilla Ranskassa ja muualla maailmassa on käsitys siitä, mitä Ranska on. Ja haluan leikkiä sillä käsityksellä, siitä haluan aloittaa – purkaa kliseet, koska kliseet tulevat muiden asioiden mukana”, Jolly selittää olympialaisten virallisella kanavalla.

Normandiasta kotoisin oleva juutalaisvaikuttaja Jolly oli yksi tarkimmin seuratuista esiintyjistä perjantai-illan avajaisseremoniassa. ”Haluan ennen kaikkea, että seremoniaan osallistuvat kaikki. Meidän kaikkien on juhlittava tätä moninaisuutta”, toteaa Jolly, joka toivoi valloittavansa miljardeja ihmisiä ruudun ääressä ja seremoniassa. Hän haluaa jäädä ikuisesti osaksi historiaa.

Muun muassa X-viestipalvelussa vihaiset kommentoijat antoivat suoran palautteen Jollyn avajaisseremonian räikeän ideologisesta ja kristittyjä pilkkaavasta vihamielisestä konseptista:

”Thomas Jolly on mies, joka pilkkasi JEESUSTA (Viimeinen ehtoollinen)… 42-vuotias homojuutalainen käytti maailman suurinta alustaa pilkatakseen kristinuskoa ja se on nyt leimattu HISTORIAN pahimmaksi avajaisseremoniaksi”, kirjoitti eräs käyttäjä.

Olympialaisten YouTube-kanava poisti oman avajaisseremoniavideonsa

Eilen illalla Olympialaisten virallinen YouTube-kanava poisti oman avajaisseremoniavideonsa, jossa drag queenit olivat pääroolissa.

