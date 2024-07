Pariisi valmistautuu poliittisiin olympialaisiin – tänään avajaisseremonia Seine-joen rannalla

Näissä kisoissa Israelin sota Gazassa nousee etualalle, ja euroeliitti ja myös olympialaisten soihdunkantaja Snoop Dogg asettuvat sodassa omille puolilleen.

Jokaisissa olympialaisissa kehotetaan sekä yleisöä että kilpailijoita pitämään politiikka poissa urheilusta – ennen kuin ne joutuvat kyseisen hetken politiikan valtaan. Pariisin olympialaiset ovat alkamassa, ja maailman suurimman urheilunäytöksen valmistelu antaa kuvan tämänhetkisestä poliittisesta mielialasta – eikä sillä ole mitään tekemistä urheilun kanssa.

Esimerkiksi yhdysvaltalainen räppäri Snoop Dogg (Calvin Broadus Jr.) valittiin yhdeksi olympiatulen viimeisistä soihdunkantajista ennen tämän perjantain avajaisseremoniaa. Vaikka tuomittu rikollinen ja tunnustautunut parittaja ja huumekauppias on innokas urheilufani ja pätevä jalkapallovalmentaja, hän vaikuttaa silti epätodennäköiseltä Pierre de Coubertinin ihanteiden edustajalta.

Japanin voimistelun kapteeni Shoko Miyata lähetettiin kotiin tupakoinnin vuoksi, mutta Broaduksen ura on täynnä huumeisiin liittyviä pidätyksiä. Hänen valintansa osoittaa, että Ranskan hallinto pyrkii yhä suurempaan monimuotoisuuteen ja pop-kulttuurin merkitykseen sen huippuosaamisen kustannuksella, jota olympialaiset perustettiin edustamaan.

Jos Snoop Doggin aiempi tuki Donald Trumpille ei ollut eurooppalaisen valtavirran mukaista, niin nyt hänen tukensa Palestiinalle – jota ei ole tunnustettu valtioksi, toisin kuin sen olympiajoukkuetta – asettaa hänet tiukasti eurooppalaisen valtavirtaisen ajattelumallin leiriin. Sekä La France Insoumise (LFI) että Palestiinan olympiakomitea ovatkin vaatineet, että Israelin 88 urheilijan joukkue on toivotettava ”ei-tervetulleeksi” ja kiellettävä osallistumasta Pariisin kisoihin. Vaikka tämä ei todennäköisesti auta Palestiinaa nousemaan mitalitaulukossa korkeammalle, se antaa sävyn yhä enemmän politisoituneemmille olympialaisille.

Israeliin kohdistuva vihamielisyys merkitsee mielenosoituksia perjantain avajaisseremoniassa ja jokaisen lajin ulkopuolella, jossa Israelin joukkue kilpailee. Se on herättänyt jo rinnastuksia Münchenin olympialaisiin vuonna 1972, jolloin palestiinalainen Musta Syyskuu-ryhmä tappoi iskussaan 11 israelilaista urheilijaa. Yonathan Arfi Ranskan juutalaisten instituutioiden edustajaneuvostosta (CRIF) sanoi, että LFI:n varapuheenjohtaja Thomas Portes on asettanut ”maalitaulun israelilaisten urheilijoiden selkään”.

Vuodesta 2022 lähtien Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) on sitoutunut ”auttamaan” urheilijoita ”tulemaan roolimalleiksi tekemällä kannustavaa työtä, jonka avulla he vastaavasti tarjoavat vastinetta yhteisöilleen”. Tällaiset olympiaurheilijat täydentävät urheiluharjoitteluaan oppimalla, miten kampanjoida kestävän kehityksen, yhteisöjen vahvistamisen, mielenterveyden ja muiden kansalaisjärjestöjen rakastamien asioiden puolesta – mutta niillä ei ole juuri mitään yhteistä urheilullisen huippuosaamisen kanssa. Citius, Altius, Fortius (”nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin”) -yleismaailmallisiin tavoitteisiin KOK on lisännyt ideologisen aktivistimanifestin.

Perjantain avajaisseremonian lähestyessä Seinen rannalla on odotettavissa lisää erilaisia ideologisia outouksia tulevina viikkoina.

Avajaiset ovat ohjelmassa perjantaina kello 20.30 alkaen.

Lähde: European Conservative