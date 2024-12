Espanja: Kansalaisjärjestöt vaativat lisää apua laittomille maahanmuuttajille Valenciassa, vaikka tulvan uhrit kamppailevat elämänsä jälleenrakentamiseksi

Erilaiset äärivasemmistolaiset kansalaisjärjestöt painostavat Espanjan sosialistihallitusta toimittamaan rahaa laittomille siirtolaisille tulvan runtelemassa Valenciassa, vaikka paikalliset asukkaat kamppailevat jälleenrakentamisesta taloudellisten resurssien puuttuessa.

Itse asiassa tilanne on edelleen niin vakava, että 100 000 ihmistä lähti lauantaina Valencian kaduille osoittamaan mieltään hallituksen hitaita toimia vastaan.

Kyseiset kansalaisjärjestöt – Andalucía Acoge, Asociación Rumiñahui, Espanjan pakolaisapukomissio (CEAR), Cepaim-säätiö ja Red Acoge – lähettivät siirtolaisasiain valtiosihteerille ja työministeriölle asiakirjan, jossa ne sanoivat, että siirtolaisyhteisö kohtaa ”erityisiä vaikeuksia” tulvassa, joka vaati yli 220 espanjalaisen hengen.

Kansalaisjärjestöjen mukaan monet maahanmuuttajat eivät saa taloudellista tukea, koska heillä ei ole henkilöpapereita.

”Rekisteröinnin puuttuminen, vuokrasopimusten tai oleskelulupien puuttuminen ja mahdottomuus todistaa vaurioituneiden ajoneuvojen omistusoikeutta ovat esteitä, jotka viranomaisten on poistettava”, kansalaisjärjestöt kirjoittivat. Ne huomauttavat myös, että monilla maahanmuuttajilla ei ole pankkitilejä.

🇪🇸🚨 "Enough, go back to your country and steal!"

A Spaniard tries to shame North Africans looting an Aldi in Albal, Valencia, following devastating floods that claimed dozens of lives in Spain.pic.twitter.com/WVJu3X9gTp

— Remix News & Views (@RMXnews) October 31, 2024