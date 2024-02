ETLA: ”Työllisyys kasvanut maahanmuuton ansiosta”

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) raportissa todetaan, että ulkomaalaistaustaisten työllisten määrä on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

”Suomen työllisyyden kasvu nojaa maahanmuuttoon”, arvioi tilastotieteilijä Pekka Myrskylä, joka on eläköitynyt Tilastokeskuksen väestötilastojen asiantuntija.

Myrskylän mukaan työllistymistä kannattaa tarkastella äidinkielen mukaan, koska se on pysyvämpi tieto kuin kansalaisuus: yleensä maahan muuttaneet saavat Suomen kansalaisuuden noin viidessä vuodessa.

”2000-luvulla kotimaisia kieliä puhuvien henkilöiden työpaikkojen määrä on vähentynyt vuoteen 2021 mennessä lähes 19 000:lla. Samaan aikaan muita kuin kotimaisia kieliä puhuvien henkilöiden työpaikkojen määrä on kuusinkertaistunut. Suomessa on nyt 163 000 työllistä vieraskielistä enemmän kuin vuosituhannen vaihteessa.”

Paikkaako maahanmuutto ikääntyvän yhteiskunnan kestävyysvajetta?

Maahanmuuton kokonaisvaikutuksia julkiseen talouteen on ETLAn raportin mukaan vaikea arvioida, koska muuton ajankohdalla ja tulijan ominaisuuksilla on niin suuri merkitys. Se raportista selviää, että tietyillä työvoimapulasta kärsivillä aloilla työskentelevät maahan muuttaneet, kuten lähihoitajat, siivoojat ja linja-autonkuljettajat, maksavat enemmän veroja kuin saavat tulosiirtoja ja hyödyttävät siis julkista sektoria työpanoksensa lisäksi verokertymällä.

Pekka Myrskylä korostaa, että väestörakenteensa takia Suomi tarvitsee työikäisiä tulijoita ennen kaikkea paikkaamaan kestävyysvajetta: väestöstä jo lähes neljännes on yli 65-vuotiaita, ja vuonna 2022 lapsia syntyi vain noin 45 000.

”Näistäkin lapsista 15–20 prosenttia syntyy maahanmuuttajataustaisille vanhemmille”, hän muistuttaa.

Myrskylän laskelmien mukaan Suomeen tarvittaisiinkiin vuosittain vähintään 35 000 tulijaa, jos nykyinen työvoiman määrä halutaan säilyttää.

Eläketurvakeskus: 10 000 tulijaa vastaa noin miljardin vähennystä eläkemaksuihin

Ikääntyvässä yhteiskunnassa myös eläkejärjestelmän rahoituksella on suuri merkitys. Eläketurvakeskuksen vuonna 2022 teettämän eläkebarometrin mukaan valtaosa eli yli 60 prosenttia suomalaisista pitääkin työperäistä maahanmuuttoa hyvänä keinona vahvistaa eläkkeiden rahoitusta.

”Näkisin, että maahanmuutto on tällä hetkellä erittäin tärkeä tekijä eläkkeiden rahoitukselle, ja se voi vielä entisestään korostua tulevaisuudessa”, kehityspäällikkö Heikki Tikanmäki Eläketurvakeskuksen ennustelaskentayksiköstä sanoo.

Pysyvä 10 000 henkilön maahanmuuton lisäys vuodessa tarkoittaa aina yhtä prosenttiyksikköä matalampia työeläkemaksuja.

Miten työvoiman lisääntyminen konkreettisesti vaikuttaa työeläkemaksuihin?

Tikanmäen mukaan karkeana nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että pysyvä 10 000 henkilön maahanmuuton lisäys vuodessa tarkoittaa aina yhtä prosenttiyksikköä matalampia työeläkemaksuja. Euromäärissä koko talouden palkkasumma on suuruusluokaltaan 100 miljardia vuodessa, eli prosentti siitä on noin miljardi.

Eläketurvakeskus on laatinut skenaarioita siitä, miten nettomaahanmuuton muutos vaikuttaisi työeläkemaksuihin. Muutos 15 000 vuotuisesta tulijasta 35 000 tulijaan tarkoittaisi kaksi prosenttiyksikköä matalampia työeläkemaksuja.

Tikanmäki muistuttaa, että muutaman vuoden perusteella ei vielä voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä vuosikymmenien päähän vaikuttaviin asioihin.

”Kun työmarkkinat vetävät hyvin, tämäntyyppistä maahanmuuttoa on tietysti enemmän. Ja nyt kun ihmisiä on tullut paljon, todennäköisesti myös poismuutto lähivuosina kasvaa, kun ihmisiä palaa lähtömaihin tai lähtee kolmansiin maihin”, hän toteaa.