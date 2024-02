EU-parlamentin valiokunta hyväksyy maahanmuuttosopimuksen, jota Ranskan Le Pen pitää ”Euroopan itsemurhana”

Unkarilainen asiantuntija selittää, miksi siirtolaiskiintiöt eivät yksinkertaisesti toimi.

Euroopan parlamentin LIBE-valiokunta hyväksyi keskiviikkona EU:n uuden maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen, jonka odotetaan tuovan Eurooppaan jopa 75 miljoonaa uutta maahanmuuttajaa.

Yksi siirtolaispaketin keskeisistä määräyksistä on, että se sisältää siirtolaisten jakojärjestelmän, joka on osoittautunut tehottomaksi vuodesta 2015 lähtien, Unkarin siirtolaisuustutkimuslaitoksen analyytikko Róbert Gönczi kertoi sanomalehti Magyar Nemzetille.

Useat eurooppalaiset konservatiivit, kuten Unkarin pääministeri Viktor Orbán, ovat varoittaneet maahanmuuttosopimuksesta ja sanoneet, että se pakottaa Unkarin kaltaiset maat ottamaan vastaan maahanmuuttajia tai kohtaamaan vakavia taloudellisia seuraamuksia.

”Seuraava kysymys on, kuinka paljon ihmisiä he pakottavat meidät ottamaan vastaan. Nyt he päättävät siitä. He siis luovat sääntöjä, jotka antavat Brysselille oikeuden sanoa, kuinka monta maahanmuuttajaa he jakavat”, Orbán kritisoi viime vuonna. ”Niinpä useat maat ovat ilmoittaneet, etteivät ne ole samaa mieltä. Me emme halua panna sitä täytäntöön. Loppujen lopuksi meillä on edessämme hyvin epämiellyttävä käänne”, Orbán sanoi.”

Kansallisen liittouman parlamentaarisen siiven johtaja Marine Le Pen ennusti aiemmin, että maahanmuuttosopimus toisi EU:hun 75 miljoonaa siirtolaista.

”Se on organisoitu suunnitelma Euroopan ja sen muodostavien kansakuntien upottamiseksi”, Le Pen sanoi. ”Se on todellinen sopimus paholaisen kanssa, joka johtaa Euroopan itsemurhaan”, hän julisti lehdistötilaisuudessa puolueensa päämajassa Nanterressa vuonna 2020.

Maahanmuuttosopimuksen mukaan jäsenvaltiot voivat valita, ottavatko ne vastaan turvapaikanhakijoita vai maksavatko ne rahallista sakkorangaistusta, joka voi maksaa jopa 25 000 euroa siirtolaista kohden. EU väittää usein, että monimuotoisuus on maanosan rikkaus ja voimavara sekä jatkuvat maahanmuuttajien aallot ovat taloudellinen siunaus. Tämän logiikan perusteella Unkarin Orbán sanoi, että Länsi-Euroopan maiden pitäisi kiirehtiä ottamaan vastaan lisää maahanmuuttajia eikä jakaa heitä Unkarin kaltaisiin maihin. Silti EU väittää, että niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ota vastaan maahanmuuttajia, on maksettava sakkoa, jolla tuetaan näiden maahanmuuttajien kustannuksia.

Uudessa maahanmuuttosopimuksessa on neljä pääkohtaa, joista yksi on se, joka voi saada aikaan todella suuria muutoksia Unkarissa, Gönczi sanoi vastauksena Remix Newsin kysymykseen.

”Tämä on Dublin-järjestelmän rakenneuudistus tai jopa poistaminen ja uuden solidaarisuusjärjestelmän perustaminen, jonka tarkkoja rajoja ei ole vielä määritelty”, hän sanoi.

”Tämä näyttäisi siltä, että kukin valtio määrittelisi itse, miten se voisi osallistua muuttoliikkeen hallintaan EU:n tasolla. Tähän liittyy kuitenkin huolestuttava elementti, sillä se sisältäisi oletettavasti maahanmuuttajien jakamisen EU:n rajojen sisällä”, analyytikko huomautti.

Róbert Gönczi sanoi, että niin sanottu kiintiöjärjestelmä on ollut eurooppalaisessa poliittisessa keskustelussa vuodesta 2015, mutta se ei näytä olevan tehokkain ratkaisu, hän korosti. Schengen-alueella on vaikea valvoa, kuka menee minnekin.

Analyytikko mainitsi esimerkkinä Siirtolaisuusinstituutin tapaustutkimuksen, joka osoitti, että kolme Baltian maata oli aiemmin ottanut vastaan kiintiömuuttajia, mutta 90 prosenttia heistä katosi kolmesta maasta vuoden sisällä ja ilmestyi myöhemmin Ruotsiin, Saksaan ja muihin Länsi-Euroopan maihin.

”Uudelleenjakojärjestelmä voisi myös luoda EU:n sisäisiä virtoja maista, joihin nämä siirtolaiset on siirretty, maihin, joista he itse asiassa haluavat lähteä, sillä tyypillisesti kohdemaat eivät ole muuttuneet”, hän korosti.

”Nyt olisi kuitenkin tarpeen, että muut EU-maat ottaisivat nämä siirtolaiset, pakolaiset ja turvapaikanhakijat vastaan. Todellinen ongelma on se, että EU:n ulkorajojen vahvistaminen jäisi vähemmälle tai kokonaan pois, mitä todella tarvitaan”, hän lisäsi.

”Lisäksi sopimuksen suurin vaikutus olisi ulkorajojen suojelun muuttaminen, mutta sen yksityiskohdat ovat edelleen epäselviä”, tutkija sanoi lopuksi.

Lähde: Remix