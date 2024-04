Toiminta suomalaisten puolesta jatkuu!

Korkein hallinto-oikeus on tänään julkaistun päätöksen perusteella hyväksynyt oikeusministeriön vaatimuksen Sinimustan Liikkeen puoluestatuksen purkamisesta, jonka seurauksena puolue muuttuu jälleen rekisteröidyksi yhdistykseksi.

Sinimusta Liike toimittaa ehdokashakemuksensa

Vaalilain mukaan oikeusministeriön on pitänyt ilmoittaa rekisteröidyt puolueet Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeistään eilen, jolloin KHO:n päätöstä rekisteröinnin purkamisesta ei vielä ollut. Lain mukaan siis Sinimustan Liikkeen pitäisi olla eurovaaleissa rekisteröity puolue.

-Sinimusta Liike toimittaa sovitusti ehdokashakemuksensa vaalipiirilautakuntaan, koska katsomme KHO:n päätöksen tulleen myöhässä, jotta se voisi vaikuttaa enää tulevien eurovaalien ehdokasasetteluun, toteaa puoluesihteeri Terhi Kiemunki. -Jätämme näin ollen päätöksen listan hyväksymisestä ehdokashakemukset käsittelevälle viranomaiselle, hän jatkaa.

Puolue aikoo hakea uudelleen puoluerekisteriin. -Oikeusministeriö katsoo sitten, antaako meille luvan kerätä kannattajakortit kasaan. Kaikesta viisastuneena pystymme laatimaan helposti hyväksyttävän yleisohjelman ja vaalit kerrallaan tekemään ohjelmia, kuten muutkin puolueet tekevät, sanoo Kiemunki. -Tulevissa alue- ja kuntavaaleissa olemme ehdolla valitsijayhdistysten listoilla, jos oikeusministeriö päättää olla antamatta lupaa kannattajakorttien keräämiseen.

Puolue perustettiin palvelemaan suomalaista kansaa

-Sinimusta Liike perustettiin alun alkujaan palvelemaan ja suojelemaan suomalaista kansaa, joka muodostaa oman oksansa suuremmassa eurooppalaisten kansojen puussa. Liikkeen perustajat kokivat, etteivät valmiiden puolueiden edustamat materialistiset ideologiat mahdollista suomalaisuuden säilymistä, sillä talousajatteluun sitoutuneena niiden toiminta tähtäsi ainoastaan talouskasvun ja elintason maksimointiin, muuttaen ainutlaatuisesta suomalaisesta yhteiskunnasta juurettoman kansainvälisen ostoskeskuksen ja kauppapaikan, kertoo Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru.

Kurun kannanotto on julkaistu Sinimustan Liikkeen artikkelisivulla. -Jokaisen poliittisen linjauksen arviointi talouden näkökulmasta oli meidän kansallismielisten silmissämme vaarallista, sillä pääomalla ei ole kotimaata, verenperimää, saati kulttuuria, Kuru kirjoittaa.

-Puheet ulkomaisen työvoiman moninkertaistamisesta osoittivat hyvin sen, miten suomalaisuus nähtiin näiden puolueiden silmissä täysin talouskasvulle alisteisena menneen maailman reliikkinä. Tätä valtavirtaista näkemystä kolmatta tietä edustava liikkeemme pyrki alusta lähtien vastustamaan, sekä tarjoamaan sille radikaalin kansallismielisen vaihtoehdon.

Oikeusministeriön tulkinnan mukaan yhteiskunnalla on oikeus puolustaa vähemmistöryhmien kunniaa, mutta ei oman kantaväestönsä

Sinimustaa Liikettä syytettiin oikeusministeriön erehdyttämisestä, sillä se lisäsi myöhemmässä puoluekokouksessaan sopimattomaksi katsottuja ohjelmaosioita osaksi yleisohjelmaansa. Näihin kiellettyihin osioihin lukeutuivat esimerkiksi vaatimus etnisestä rekisteristä ja kulttuurillisesta palomuurista, jotka nähtiin ihmisoikeuksien ja kansainvälisten sopimusten vastaisina. Vaikka etninen rekisteri on sellaisenaan käytössä monien maiden väestönlaskennassa, sen ongelmallisuus liittyi sen oletettuun käyttötarkoitukseen, eli vierasmaalaisten ihmisten todellisen lukumäärän kartoittamiseen ja kotiuttamiseen. Samalla tavoin ajatus kulttuurillisesta palomuurista, joka sai vaikutteita Turkin artikla 301:sestä, nähtiin sananvapauden ja ihmisoikeuksien vastaisena.

Kuru pitää ironisena, että sananvapauden rajaaminen niin sanotun vihapuheen kitkemisen nimissä on kv-sopimusten hengen mukaista, siinä missä epäkansallisen puheen kriminalisoiminen uhkaa sitä. Tämän tulkinnan näkökulmasta yhteiskunnalla on siten oikeus puolustaa vähemmistöryhmien kunniaa, vaan ei oman kantaväestönsä. Kategorisen kielteinen suhtautuminen kaikkiin kotiuttamistoimiin paljastaa myös epämieluisan todellisuuden nykyisestä poliittisesta järjestelmästämme – ainoastaan maahanmuuttajien määrää kasvattava politiikka on tosiasiallisesti sallittua!

Sinimustan Liikkeen työ jatkuu yksittäisistä takaiskuista huolimatta

Liike sai pari vuotta sitten alkunsa pienen, mutta päättäväisen tekijäjoukon vaivannäöstä. Vuonna 2024 tekeviä käsiä, resursseja ja näkyvyyttä on onneksi huomattavasti enemmän, joten voinen iloksenne todeta, ettei vuodesta 2020 alkanut työ ole mennyt hukkaan, sanoo Kuru. -Voit edesauttaa liikkeen toimintaa liittymällä jäseneksemme tai jakamalla tietoa liikkeemme tulevista tapahtumista. Toivotan kaikki tervetulleeksi Valkoiseen Vappuun Tampereella!